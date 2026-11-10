Dólar atinge maior cotação em 15 meses e se aproxima de R$ 6: até onde a moeda pode ir?

RESUMO ＋ O dólar à vista fechou nesta terça-feira, 10, em alta de 1,46%, a R$ 5,5860, maior cotação desde 31 de julho de 2025, após quatro sessões de valorização. Especialistas atribuem a alta do dólar hoje à inflação americana acima do esperado, à perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos e às incertezas fiscais no Brasil.

O dólar à vista disparou nesta terça-feira, 10, e fechou em alta de 1,46%, cotado a R$ 5,5860, depois de oscilar entre R$ 5,5199 e R$ 5,6135. Com o avanço, a moeda americana completou quatro sessões consecutivas de valorização e encerrou no maior patamar desde 31 de julho de 2025, quando havia fechado a R$ 5,6015.

A alta ocorre em meio a uma combinação de fatores externos e domésticos, de acordo com especialistas consultados pela EXAME.

Nos Estados Unidos, dados de inflação acima do esperado e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reforçaram as apostas de que os juros poderão subir novamente em dezembro. No Brasil, as incertezas sobre a política fiscal, a indefinição sobre os próximos passos do governo e a queda dos preços de commodities aumentam a vulnerabilidade do real.

O movimento dá continuidade à pressão observada desde o início de novembro. A moeda abriu o mês cotada a R$ 5,4385.

Para Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, a valorização do dólar reflete principalmente a combinação entre a perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos e as incertezas fiscais brasileiras. O principal gatilho externo do dia foi a divulgação do índice de preços ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês).

O indicador subiu 0,4% em outubro, acima da expectativa de 0,3% dos economistas consultados pela Dow Jones. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3%, também acima da projeção de 0,2%.

Os números reforçaram a preocupação com a persistência da inflação nos EUA e aumentaram a possibilidade de uma postura mais restritiva do Fed.

Antes da divulgação, o diretor do Fed, Christopher Waller, já havia sinalizado que considera provável uma nova alta dos juros em dezembro. O dirigente também afirmou que, caso o núcleo do CPI avançasse 0,3% ou mais no mês, o banco central deveria considerar uma elevação de 0,50 ponto percentual . Foi exatamente o avanço registrado em outubro.

"Esse cenário fortalece o dólar e pressiona as moedas emergentes, com o real registrando o pior desempenho do dia entre as moedas emergentes", afirma Quartaroli.

A avaliação é compartilhada por André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica. Segundo Galhardo, a valorização da moeda americana não está restrita ao Brasil. O dólar avança em relação à maioria das moedas, incluindo as de países emergentes.

"No Brasil, porém, a desvalorização do real tem sido mais acentuada, superior a 1%. Entre as moedas, o movimento é semelhante apenas ao observado na Hungria. Isso indica que, além dos fatores externos, há questões domésticas contribuindo para a pressão sobre o real", afirma.

Galhardo destaca a mudança nas expectativas para a política monetária americana. "Os dados [de inflação] levaram o mercado a revisar as expectativas para os juros americanos. A probabilidade de o Fed aumentar as taxas em dezembro, que estava em torno de 70%, passou a 100%. A divergência entre os investidores agora está na magnitude do ajuste: há cerca de 10% de chance de uma alta de 0,50 ponto percentual".

A pressão sobre os juros americanos também aparece na análise de Andréa Damico, CEO da Buysidebrazil. Para a especialista, o movimento representa uma reprecificação importante das taxas dos títulos do Tesouro americano, especialmente os de vencimentos mais curtos, à medida que os investidores incorporam novas altas de juros pelo Fed.

Esse cenário favorece o dólar porque amplia a atratividade dos investimentos nos Estados Unidos e aumenta a pressão sobre moedas de países emergentes. Damico observa que as moedas desses países têm sofrido mais do que as de economias desenvolvidas. "E o real está com uma das piores performances dentro dos emergentes", afirmou a CEO da Buysidebrazil.

Por que o real cai mais do que outras moedas?

Embora o fortalecimento global do dólar explique parte da desvalorização, os especialistas apontam que o Brasil apresenta vulnerabilidades específicas. A principal delas é a incerteza sobre a condução da política fiscal e a capacidade do governo de apresentar medidas para controlar o crescimento das despesas públicas e estabilizar a dívida.

Para Alexandre Viotto, chefe de Banking da EQI Investimentos, a pressão atual também está relacionada ao ajuste de posições dos investidores após o resultado eleitoral. Segundo Viotto, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surpreendeu parte do mercado, que, na sexta-feira anterior ao segundo turno, trabalhava com a possibilidade de vitória da oposição.

Com a reversão das expectativas, os investidores precisaram desfazer operações montadas sob outro cenário político. O movimento provocou uma deterioração dos ativos brasileiros na semana seguinte à eleição, com abertura das taxas de juros futuros e desvalorização do real.

"Mais do que o resultado fiscal corrente, o que preocupa os investidores é a ausência de uma sinalização clara sobre a sustentabilidade das contas públicas no médio e longo prazo", afirma o chefe de Banking da EQI.

A preocupação, segundo o especialista, está em como o governo pretende conciliar os compromissos assumidos durante a campanha, especialmente os relacionados à expansão dos gastos públicos, com a necessidade de estabilizar a trajetória da dívida. Sem sinais concretos de ajuste ou maior austeridade fiscal, o mercado tende a exigir um prêmio de risco maior para investir no Brasil.

Damico também considera a questão fiscal um dos principais fatores por trás do desempenho mais fraco do real. Para a CEO, a necessidade de ajuste das contas públicas já era elevada antes das eleições, mas aumentou diante das incertezas sobre as medidas que poderão ser adotadas pelo governo.

A economista destaca especialmente a falta de clareza sobre uma eventual revisão das despesas obrigatórias. Na sua avaliação, essa é uma variável central para determinar a percepção dos investidores sobre a sustentabilidade fiscal do país. "Estamos nessa situação de uma vulnerabilidade muito grande, uma incerteza muito grande do que vai ser endereçado na questão fiscal", afirma.

Quartaroli, do Ouribank, também chama atenção para a importância da disciplina fiscal. A economista observa que a própria ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça, voltou a destacar a necessidade de coordenação entre as políticas fiscal e monetária.

O documento reforçou a sinalização de que a política monetária deverá permanecer restritiva por um período prolongado, diante da deterioração das expectativas de inflação e do afastamento das projeções em relação à meta. O Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, em decisão unânime, mas não indicou quando poderá retomar os cortes.

Na avaliação de Quartaroli, a ata acabou sendo interpretada pelo mercado como menos dura do que o esperado, apesar dos alertas sobre os riscos inflacionários. Na curva de juros brasileira, as taxas mais curtas recuaram, enquanto as mais longas subiram, movimento que, segundo ela, indica que as incertezas fiscais e o prêmio de risco de médio e longo prazo continuam pesando sobre os ativos.

Queda do petróleo e da soja também pressiona o câmbio

Outro fator que ajuda a explicar por que o real apresenta desempenho pior do que outras moedas emergentes é a queda recente dos preços das commodities, especialmente petróleo e soja.

Galhardo destaca que o preço do barril de petróleo Brent recuou mais de 3% em alguns momentos do pregão desta terça-feira e se afastou da cotação de US$ 90. A queda reduz o fluxo de dólares associado às exportações brasileiras e, consequentemente, diminui um dos fatores que podem favorecer a moeda nacional.

O economista lembra que o movimento anterior de alta do petróleo havia ajudado a fortalecer o real, ao ampliar as receitas das exportações e a entrada de dólares no país. Com a inversão desse cenário, o efeito sobre o câmbio também muda.

A leitura é semelhante à de Damico, que inclui a queda da soja entre os fatores que pioram os termos de troca brasileiros. Na avaliação da economista, a combinação de preços mais baixos de commodities importantes para a pauta exportadora do país pode afetar o real mais intensamente do que outras moedas emergentes. "Eu colocaria esses dois elementos para pensar o real: a vulnerabilidade fiscal e os termos de troca", afirma.

Para a especialista, o Brasil está mais exposto à valorização global do dólar justamente porque combina incertezas internas com uma conjuntura menos favorável para algumas de suas principais commodities de exportação.

Dólar pode chegar a R$ 6 até dezembro?

A avaliação predominante entre os especialistas é de que o dólar deve continuar pressionado frente ao real até o encerramento de 2026. A combinação de juros americanos potencialmente mais altos, incertezas fiscais domésticas e condições menos favoráveis para as exportações brasileiras mantém um viés de valorização da moeda americana.

Viotto, da EQI Investimentos, acredita que ainda existe espaço para uma desvalorização adicional do real. Além dos fatores fiscais e políticos, ele chama atenção para um componente sazonal do fim do ano: o aumento das remessas de recursos ao exterior.

Segundo o especialista, é comum que empresas multinacionais ampliem as transferências de recursos nessa época, em razão da distribuição de dividendos, de pagamentos entre companhias de um mesmo grupo e de ajustes de balanço. Esse fluxo adicional de saída de dólares pode contribuir para pressionar o câmbio.

Em relação à possibilidade de a moeda alcançar R$ 6, Viotto considera o cenário possível, mas pouco provável até dezembro. Para isso, segundo ele, seria necessário um agravamento das condições atuais.

"Para que esse nível seja alcançado, precisaríamos de uma combinação mais intensa de deterioração das expectativas fiscais, saída de capital estrangeiro e fortalecimento global da moeda americana", afirma.

O especialista também ressalta que o Banco Central pode atuar no mercado de câmbio em momentos de volatilidade excessiva, por meio de instrumentos como operações de swap cambial e oferta de liquidez em dólar. Essas intervenções, porém, não têm como objetivo defender uma cotação específica, mas evitar movimentos desordenados.

O Brasil adota um regime de câmbio flutuante, com intervenções pontuais da autoridade monetária, modelo conhecido como flutuação suja.

Damico também vê um viés de valorização do dólar no fim do ano, mas identifica possibilidades de alívio para o real no curto prazo. Uma delas seria a indicação de um nome para o Ministério da Fazenda que transmitisse maior credibilidade ao mercado. Outra seria a apresentação de medidas concretas para conter o crescimento das despesas públicas.

"Eu acho que o único alívio no curto prazo que a gente poderia ter da moeda é se a gente tiver uma boa indicação para a Fazenda, um bom nome ali, ou se não vier um bom nome, se for um nome mais de continuidade, apresentar medidas de contenção do crescimento de gastos", afirma.

Já Lucas Pippa, sócio e especialista em investimentos internacionais da Blue3 Investimentos, considera inviável cravar se o dólar chegará a R$ 6 no curtíssimo prazo.

Pippa destaca que o mercado de câmbio nesse horizonte de tempo é altamente imprevisível, e não há fundamentos concretos no momento que permitam confirmar ou descartar esse nível de preço. "Embora seja inviável traçar estimativas pontuais para o horizonte de um a dois meses, o panorama atual evidencia de forma clara que as incertezas fiscais e políticas estão penalizando severamente a valorização da nossa moeda", afirmou.