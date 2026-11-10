Ibovespa quebra sequência de ganhos e fecha em baixa de 0,5%; Vale e exterior pesaram

RESUMO ＋ O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa B3, caiu 0,52% nesta terça-feira, 10, aos 171.336,99 pontos, pressionado pelas bolsas internacionais e pelas ações da mineradora Vale e da petrolífera Petrobras. O CPI americano acima do esperado elevou as preocupações com os juros dos Estados Unidos. O dólar subiu 1,46%, a R$ 5,5860.

O Ibovespa perdeu força ao longo desta terça-feira, 10, e encerrou o pregão em queda, pressionado pelo desempenho negativo das bolsas internacionais e pela desvalorização de ações de peso, como a Vale e a Petrobras. O principal índice acionário da B3 fechou em queda de 0,52%, aos 171.336,99 pontos, depois de ter ensaiado uma nova alta na abertura e chegado à máxima de 173.271 pontos. O volume negociado somou R$ 21,9 bilhões.

O movimento acompanhou a piora do humor dos investidores no exterior, após a inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos de outubro superar as expectativas e reforçar as preocupações com a trajetória dos juros americanos.

No cenário doméstico, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a sinalização de que a Selic deverá permanecer em patamar elevado por mais tempo.

Entre as ações de maior peso no índice, a Vale (VALE3) esteve entre as principais pressões negativas, após o Itaú BBA rebaixar sua recomendação para os ADRs da mineradora de compra para neutra e reduzir o preço-alvo de US$ 18 para US$ 14. Os bancos também perderam força ao longo do pregão, e a Petrobras também manteve o recuo às vésperas da divulgação do balanço da estatal de 3° trimestre.

Entre as maiores baixas do Ibovespa, Hapvida (HAPV3) liderou as perdas, com queda de 10,90%, seguida por Brava Energia (BRAV3), que recuou 6,35%, e C&A (CEAB3), com baixa de 5,20%. Na ponta positiva, Magazine Luiza (MGLU3) avançou 11,64%, seguida por Embraer (EMBJ3), com alta de 9,30%, e Caixa Seguridade (CXSE3), que subiu 3,92%.

Para Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital, o pregão reflete uma combinação de fatores externos e domésticos. Segundo Bassani, a inflação americana acima do esperado reforça a perspectiva de juros elevados nos Estados Unidos, favorecendo a migração de recursos para o dólar e os títulos do Tesouro americano, em detrimento de mercados emergentes.

"O CPI acima das projeções sem dúvida acelerou a fuga de capital da bolsa em direção aos Treasuries, reduzindo o apetite global por risco", afirma.

O estrategista também aponta as preocupações fiscais brasileiras e a sinalização do Banco Central como fatores que limitam o interesse dos investidores estrangeiros pela renda variável local. Na avaliação do estrategista, a falta de um plano fiscal considerado crível mantém as expectativas de inflação pressionadas e dificulta uma perspectiva de redução dos juros.

Dólar dispara e fecha no maior patamar desde julho de 2025

No mercado de câmbio, o dólar à vista disparou nesta terça-feira, 10, e fechou em alta de 1,46%, cotado a R$ 5,5860, depois de oscilar entre R$ 5,5199 e R$ 5,6135. Com o avanço, a moeda americana completou quatro sessões consecutivas de valorização e encerrou no maior patamar desde 31 de julho de 2025, quando havia fechado a R$ 5,6015.

A alta reflete uma combinação de fatores externos e domésticos. Nos Estados Unidos, a inflação acima das expectativas fortaleceu as apostas de manutenção dos juros em níveis elevados, impulsionando os rendimentos dos títulos do Tesouro americano e a demanda pela moeda.

No Brasil, a ata do Copom reforçou a perspectiva de juros elevados por um período prolongado, mas também reconheceu sinais de desaceleração da atividade econômica. As incertezas fiscais e políticas domésticas completaram o cenário de pressão sobre o real.

Os juros futuros terminaram o pregão mistos, com recuo nos vencimentos mais curtos e alta na ponta longa. O DI para janeiro de 2028 caiu para 14,160%, ante 14,226% no ajuste anterior. Já o contrato para janeiro de 2035 avançou para 15,020%, de 14,985%.

Bolsas caem em NY

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 10, após os dados de inflação de outubro superarem as expectativas e declarações de dirigentes do Federal Reserve reforçarem a possibilidade de novos aumentos de juros em dezembro.

O CPI subiu 0,4% em outubro, acima da alta de 0,3% esperada pelo mercado. Além disso, as manifestações de Christopher Waller e Jeffrey Schmid ao longo do dia não afastaram a possibilidade de novos reajustes na taxa americana, incluindo uma elevação de 0,50 ponto percentual.

No campo corporativo, as ações da Nvidia pressionaram os principais índices, com queda próxima de 6%, em meio às repercussões do episódio envolvendo o CEO Jensen Huang.

O Nasdaq recuou 0,74%, aos 25.065,87 pontos. O S&P 500 caiu 0,38%, aos 7.520,95 pontos, enquanto o Dow Jones perdeu 0,30%, aos 52.233,08 pontos.

Petróleo registra mais um dia de queda

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 10, ampliando as perdas recentes. Durante o pregão, o Brent chegou a ser negociado abaixo de US$ 90 por barril pela primeira vez desde agosto.

A desvalorização da commodity reflete as expectativas de redução das tensões no Oriente Médio, alimentadas pelas declarações do presidente americano, Donald Trump. Na véspera, ele afirmou que a guerra poderia terminar em breve, descartou a necessidade de novos ataques e mencionou negociações entre Washington e Teerã.

O contrato do Brent para janeiro caiu 1,17%, a US$ 91,49 por barril, na ICE. Já o WTI para dezembro recuou 0,93%, a US$ 86,04 por barril, na Nymex.