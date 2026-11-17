RESUMO ＋ A empresa de logística FedEx ampliou nesta semana seu portfólio de serviços no Brasil e prevê investir mais de R$ 75 milhões no país em 2026. Após encerrar o transporte rodoviário doméstico tradicional, a FedEx mantém entregas urgentes, transporte internacional e serviços de armazenagem e reparo.

Por mais de duas décadas, boa parte da correspondência aérea dos Estados Unidos viajou em aviões da FedEx. A empresa foi a principal transportadora aérea do Serviço Postal americano (USPS) até setembro de 2024, quando a rival UPS assumiu o contrato.

Lembra disso? Ações da UPS e FedEx caíram após notícia de lançamento da Amazon em 2018

Listada na Bolsa de Nova York, a FedEx também tem recibos de ações negociados na B3, os BDRs, sigla em inglês para Brazilian Depositary Receipts, sob o código FDXB34. Mas sua operação no Brasil é bem diferente da americana. Em janeiro, a empresa anunciou o fim do transporte rodoviário doméstico tradicional, com coletas mantidas até 6 de fevereiro.

Nos meses seguintes, a decisão passou a circular como se a FedEx tivesse deixado o país. "Isso não é verdade. A gente segue investindo no país, a gente segue contratando", disse Camila Lima, vice-presidente de Operações da FedEx no Brasil, em entrevista à EXAME.

Hoje, parte do negócio no país vem do conserto de equipamentos como maquininhas de cartão, atividade que a empresa exerce há mais de 15 anos. A FedEx também faz cerca de 60 mil entregas domésticas por dia e gerencia operações logísticas mesmo quando o caminhão ou o armazém pertencem a outra companhia.

Tudo isso faz parte do portfólio de supply chain da FedEx no Brasil, que foi ampliado nesta semana. A expansão inclui novos laboratórios técnicos de triagem e reparo, serviços de gestão logística completa e investimentos em automação no centro de distribuição de Cajamar, em São Paulo. A previsão é investir mais de R$ 75 milhões no país em 2026, com a maior parte concentrada no segundo semestre.

O que saiu e o que ficou

O serviço encerrado foi o transporte rodoviário doméstico tradicional. Nele, uma caixa coletada no Sul, por exemplo, passa por um centro de consolidação e atravessa o país até a entrega final, em prazos que podem chegar a 10 ou 15 dias.

Segundo a executiva, é um serviço padronizado e com pouco valor agregado, oferecido no Brasil por mais de 600 empresas, de transportadoras locais a algumas com alcance nacional. Também exige investimento pesado em infraestrutura e frota.

"Numa empresa multinacional, é bem difícil concorrer por capital. São 220 países que a gente atende pelo mundo, são 220 países disputando investimentos", afirmou Camila.

Ao deixar essa linha, a FedEx passou a direcionar os recursos para os serviços conectados à sua rede global.

Boa parte do portfólio doméstico chegou por aquisições. Em 2012, a FedEx comprou a pernambucana Rapidão Cometa, que trouxe operações de logística e de entregas especializadas. Em 2016, a compra global da TNT acrescentou o transporte rodoviário tradicional de pacotes e paletes e a rota por caminhão para países vizinhos.

O que ficou cabe em três produtos. O primeiro é o expresso internacional, que conecta o Brasil a 220 países com voos próprios e de parceiros, tanto para pacotes quanto para cargas maiores entre empresas.

O segundo é o rodoviário internacional, uma alternativa mais barata ao avião para Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. O Paraguai foi incluído recentemente na rota.

O terceiro é a logística, que reúne a armazenagem e a chamada entrega crítica. É nela que estão as entregas domésticas que continuam. "Nós ainda fazemos dezenas de milhares de entregas domésticas todos os dias", disse Camila. São cerca de 60 mil pacotes por dia, que precisam chegar em até quatro horas, no mesmo dia ou no dia seguinte, ou ser retirados com urgência em uma das lojas da empresa.

A FedEx não divulga quanto cada produto representa na receita. A estratégia, segundo a executiva, é vender os serviços de forma integrada. Um cliente pode importar pela FedEx, armazenar o produto em um de seus centros e fazer a entrega final com a mesma empresa.

Das maquininhas aos modems

O conserto de maquininhas fica dentro da logística, no segmento de Lab & Repair. Depois de mais de 15 anos com esse serviço, a FedEx passou a oferecer o mesmo modelo a clientes de tecnologia e telecomunicações, com o reparo de modems, por exemplo. O nível de complexidade do conserto é combinado com cada cliente.

"Um dos grandes custos de uma operação logística é a logística reversa", disse Camila. Ela cita o exemplo de uma maquininha entregue em Manaus. Mandá-la de volta a um centro em Campinas só para trocar o adesivo frontal custa mais do que consertá-la perto do cliente.

Por isso, a empresa leva a triagem para fora de São Paulo. Até agora, todos os equipamentos devolvidos iam para o estado. O novo modelo espalha essa etapa por armazéns regionais, e só os casos que exigem reparo mais profundo seguem para um laboratório especializado.

O novo laboratório está em construção em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, polo com conexão rodoviária e aérea para a maior parte dos estados da região. Brasília (DF) e Curitiba (PR) são as próximas da lista.

Automação e gestão da cadeia

Em Cajamar, onde fica o maior centro logístico da FedEx na América Latina, a empresa destinou R$ 7 milhões a tecnologias que, segundo a empresa, trazem ganhos de produtividade de cerca de 20%. A capacidade de armazenagem cresceu mais de 60% e chegou a 90 mil posições-palete. A unidade vai ganhar ainda um mezanino.

A automação mira o recebimento e a logística reversa, que precisaram acompanhar o aumento do volume operado no último ano. A empresa não divulgou números, mas atribui o crescimento à demanda dos clientes atuais por visibilidade e apoio no planejamento.

Boa parte da carga é de alto valor, como eletroeletrônicos e equipamentos hospitalares usados em UTIs. O cliente define o nível de conferência. Há quem peça abertura das caixas por amostragem, quem prefira a pesagem e quem exija o registro do número de série de todos os itens.

Outra aposta são os serviços de valor agregado, como embalagem e descarte de produtos com emissão de certificado. A ideia é concentrar em um único operador etapas que o cliente hoje divide entre diferentes fornecedores.

Há ainda os serviços de Control Tower e 4PL. No modelo 4PL, sigla em inglês para fourth-party logistics, o operador não se limita a transportar ou armazenar mercadorias. Ele coordena a cadeia logística do cliente, do planejamento do pedido até o destino final.

As maquininhas também foram o ponto de partida aqui. A FedEx começou a usar o modelo na entrega de máquinas de cartão, com prazos do mesmo dia a 48 horas. A empresa planeja e monitora essas entregas conforme o nível de serviço contratado, mesmo quando não é ela quem as executa.

A Control Tower centraliza em um só sistema as informações de toda a cadeia. A central de monitoramento, em Cajamar, processa mais de 100 mil rastreamentos por dia. São leituras, atualizações de status e check-ins operacionais, já que um mesmo pacote gera vários registros entre a coleta e a entrega final. Além das entregas domésticas, a central acompanha cargas internacionais, aéreas e rodoviárias, e operações de armazenagem. A plataforma usa inteligência preditiva para antecipar ocorrências que possam atrasar entregas. O serviço vale também quando o transporte é feito por outra empresa ou quando o cliente tem armazém próprio, como em Manaus.

Desde o início do ano, a empresa oferece o mesmo modelo para importações. A FedEx acompanha a produção no fornecedor, consolida as cargas na origem, cuida do frete aéreo, da documentação e do desembaraço aduaneiro e faz a entrega final. Um hub em Miami, nos Estados Unidos, passou a reunir pedidos de diferentes fornecedores em um mesmo embarque.

Parte do trabalho é consultiva. Segundo a empresa, muitos atrasos atribuídos ao transporte nascem em processos de compra mal planejados. Por isso, o serviço começa pela revisão do planejamento, etapa que define como toda a cadeia vai funcionar.

Como a FedEx quer crescer no país

A estrutura nacional reúne 18 centros de distribuição dedicados à armazenagem, cerca de 50 filiais, incluindo as compactas (mini stations), e mais de 320 centros de envio internacional (FASCs, na sigla em inglês). A previsão é inaugurar 34 lojas em 2026. A empresa atende cerca de 5.500 cidades.

Somadas, as lojas, as filiais compactas e os estoques avançados formam uma rede de cerca de 150 pontos, usada sobretudo na entrega de maquininhas e de produtos críticos. Cerca de 60% das bases operacionais são de terceiros.

Parte dessa rede ainda tem espaço livre. "Tem muitas lojas que estão aí com 20, com 30% de ocupação", afirmou Camila. A ideia é usar essa capacidade para guardar estoques de novos clientes que precisam de entregas urgentes, como fornecedores de peças para elevadores, data centers e concessionárias.

O setor de saúde é outro alvo, mas exige controle de temperatura, que as lojas ainda não têm. A FedEx tem anunciado investimentos globais na área, e o Brasil deve seguir esse caminho, segundo a executiva.

A ligação com o exterior passa por um gateway internacional em Campinas e por quatro voos semanais com aeronave própria entre o Aeroporto de Viracopos e Memphis, nos Estados Unidos, hub global da empresa. Alianças com companhias aéreas somam mais de 60 saídas semanais por Guarulhos e Viracopos.

A estratégia para os próximos anos é ampliar a presença regional para reduzir custos logísticos e encurtar prazos de entrega. Pernambuco é a primeira peça desse movimento. Em Jaboatão dos Guararapes, a unidade passa de 16 mil metros quadrados para 26 mil metros quadrados.

A FedEx espera concluir o laboratório da região até o fim de janeiro de 2027 e vai instalar ali uma área de melhoria contínua focada no Norte e no Nordeste. Os planos incluem ainda um segundo gateway internacional, em Guarulhos, e uma frente voltada à exportação.

Para a executiva, o Brasil ganhou peso na estratégia global com o rearranjo das cadeias de comércio provocado por tensões geopolíticas e tarifas. Ela cita o acordo entre Mercosul e União Europeia, a expansão de data centers e o polo farmacêutico como mercados alinhados ao portfólio da empresa. "Nesse novo cenário global, nós temos um destaque diferenciado, falando como país", disse.