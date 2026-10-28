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Fed pausa alta de juros nos EUA e mantém taxa na penúltima reunião do ano

As apostas do mercado já indicavam que o banco central americano manteria os juros na faixa de 3,75% a 4,00% ao ano

Decisão do Fed: o BC dos EUA decidiu nesta quarta-feira, 28, manter a taxa básica de juros americana ((Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via A)

Decisão do Fed: o BC dos EUA decidiu nesta quarta-feira, 28, manter a taxa básica de juros americana ((Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via A)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15h01.

Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 15h07.

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O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) manteve nesta quarta-feira, 28, a taxa básica de juros americana na faixa entre 3,75% e 4,00% ao ano, como era amplamente esperado pelo mercado. A decisão foi anunciada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), na penúltima reunião do ano.

Segundo o FedWatch, ferramenta da CME que acompanha as expectativas do mercado para as decisões da autoridade monetária, 92,8% dos investidores apostavam, até terça-feira, 27, na manutenção da taxa. Outros 7,2% projetavam uma alta de 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 4,00% e 4,25% ao ano.

Na reunião anterior, em 16 de setembro, o Fed elevou os juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo atual. A alta, a primeira desde julho de 2023, foi aprovada por unanimidade pelos 12 membros votantes do colegiado.

Decisão não foi unânime

Dessa vez, porém, dois membros do FOMC, Lisa D. Cook e Beth M. Hammack, votaram contra a manutenção da taxa de juros no patamar atual, preferindo elevar a meta para a taxa de juros dos fundos federais em 0,25 ponto percentual.

Os demais 10 membros, no entanto, destacaram que a atividade econômica no país está se expandindo em ritmo acelerado.

"Embora a incerteza permaneça elevada, em parte devido a desenvolvimentos geopolíticos, o consumo interno tem se mostrado resiliente. O crescimento da produtividade é forte e o investimento de capital é robusto. A criação de empregos acompanhou o crescimento da força de trabalho e a taxa de desemprego apresentou pouca variação", afirmou o FOMC no breve comunicado anunciando a decisão.

O comitê também destacou que a inflação permanece elevada e ressaltou que o acúmulo de mais informações ajudará as autoridades monetárias a determinar a política adequada para garantir o retorno oportuno da inflação à meta de 2% estabelecida pelo FOMC. "O Comitê garantirá a estabilidade de preços", conclui o Fed.

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