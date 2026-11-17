Trabalhar para uma empresa de fora sem sair do Brasil deixou de ser uma possibilidade restrita a poucos profissionais de tecnologia. A expansão do trabalho remoto abriu espaço para que desenvolvedores e especialistas brasileiros disputem projetos internacionais e recebam em moeda estrangeira. Para entrar nesse mercado, porém, é preciso combinar uma especialização com a capacidade de acompanhar mudanças nas ferramentas usadas pelas equipes.

Uma das áreas que concentram a atenção desses profissionais é a inteligência artificial. Em uma pesquisa da Higlobe com 1.197 trabalhadores da América Latina que atuam remotamente para clientes no exterior, aqueles que priorizavam IA e automação em sua qualificação registraram renda média de US$ 5.114 por mês, a maior entre os grupos classificados por prioridade de desenvolvimento.

O resultado não significa que estudar IA, por si só, garanta essa remuneração. A pesquisa reúne pessoas que já trabalham para o exterior, com diferentes níveis de experiência e funções. O levantamento foi realizado em abril de 2026 com profissionais do Brasil, México, Argentina e Colômbia, segundo a empresa de pagamentos internacionais.

Para Samyra Ramos, country manager da Higlobe, a experiência internacional também pode ajudar profissionais a desenvolver habilidades e ampliar as possibilidades de carreira. A executiva aponta cinco áreas que podem fazer parte da preparação, de acordo com a função e o tipo de vaga procurada.

5 competências para quem quer trabalhar com tecnologia no exterior

1. Inteligência artificial e automação

Mais do que conhecer o nome das ferramentas, o profissional precisa entender como aplicá-las à sua rotina. Um desenvolvedor, por exemplo, pode usar assistentes de IA para apoiar a escrita e a revisão de código; um analista de dados pode empregá-los na exploração de informações e na automação de tarefas.

Em ambos os casos, saber verificar as respostas e proteger dados confidenciais é parte do trabalho. A especialização necessária varia conforme a vaga: usar ferramentas de IA não é a mesma coisa que desenvolver modelos.

2. Computação em nuvem

A nuvem permite que empresas usem servidores, armazenamento e outros recursos pela internet, em vez de manter toda a infraestrutura localmente. Para quem trabalha na área, isso pode envolver configurar ambientes, acompanhar custos e disponibilidade e entender como proteger aplicações e dados.

Segundo a especialista, não basta conhecer uma ferramenta específica: é importante saber quando utilizá-la e como adequar os recursos às necessidades de cada projeto.

3. Blockchain e aplicações descentralizadas

Embora seja mais conhecida pelas criptomoedas, a tecnologia blockchain também é usada em projetos que buscam registrar e verificar transações compartilhadas entre participantes. A recomendação de Samyra é voltada a quem pretende atuar em produtos e empresas que utilizam essa infraestrutura.

É uma especialização de nicho: sua relevância depende da vaga e do setor. O conhecimento pode incluir o funcionamento de redes, segurança e desenvolvimento de contratos inteligentes, programas que executam regras definidas em código.

4. DevOps

DevOps reúne práticas que aproximam as equipes de desenvolvimento e operação de sistemas. O objetivo é melhorar a entrega e a manutenção de software, com atenção à automação, à confiabilidade e ao acompanhamento das aplicações.

Na prática, profissionais podem trabalhar com testes automatizados, publicação de novas versões e monitoramento de falhas. A combinação exigida depende da equipe e da função.

5. Desenvolvimento multiplataforma

Desenvolver para diferentes plataformas permite criar aplicações para mais de um sistema operacional a partir de uma base de código compartilhada. A abordagem pode ajudar equipes menores a economizar tempo e recursos, embora nem sempre substitua o desenvolvimento específico para cada plataforma.

Segundo Samyra, a escolha da especialização deve levar em conta o tipo de projeto em que o profissional quer atuar. “É sobre encontrar um equilíbrio entre conhecer um pouco de tudo que é importante, mas com um foco de especialização”, afirma.

Como se preparar para uma vaga internacional

As cinco áreas não formam uma lista obrigatória para todas as vagas. Um profissional de dados, por exemplo, terá exigências diferentes das de um desenvolvedor de aplicativos. Por isso, vale começar pelos anúncios das funções desejadas e observar quais conhecimentos aparecem com frequência.

Também é útil reunir projetos que demonstrem o que o candidato sabe fazer e se preparar para explicar suas decisões técnicas no idioma usado pela equipe. Além das ferramentas, a rotina internacional pode exigir comunicação escrita clara, colaboração remota e adaptação a fusos horários.

O dado de renda da pesquisa serve como referência para um grupo que já acessou esse mercado, não como promessa para quem está começando. Remuneração e oportunidades variam conforme experiência, função, contrato e empresa.

Perguntas frequentes

Estudar IA garante renda de US$ 5.114 por mês? ＋ Não. O valor é a média observada entre participantes da pesquisa da Higlobe que priorizavam IA e automação. Eles já trabalhavam para clientes no exterior e tinham experiências e funções diferentes.

É preciso dominar as cinco competências para trabalhar no exterior? ＋ Não. São recomendações de especialização, e a relevância de cada área depende da vaga, da função e do setor.