O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 17, em alta, recuperando parte das perdas da véspera, enquanto o dólar voltou a subir e superou os R$ 5,80. Por volta das 10h16 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 avançava 0,42%, aos 170.001 pontos, em meio às incertezas fiscais no Brasil e à queda das bolsas internacionais.

Entre as ações de maior peso no índice, a Petrobras acompanha a valorização do petróleo no exterior. Os papéis ordinários (PETR3) sobem 0,86%, enquanto os preferenciais (PETR4) avançam 0,82%. Outra peso-pesado, a Vale (VALE3), registra leve baixa de 0,10%.

O setor financeiro apresenta desempenho misto. Itaú (ITUB4) sobe 0,44%, enquanto Bradesco avança 0,70% (BBDC4) e 1,15% (BBDC3). Na contramão, Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,40%.

Também operam em alta Prio (PRIO3), com ganho de 1,17%, Brava Energia (BRAV3), que valoriza 0,86%, Hapvida (HAPV3), com alta de 4,04%, Cosan (CSAN3), que sobe 2,59%, e Cogna (COGN3), com valorização de 2,53%. Já Minerva (BEEF3) recua 1,46%.

No cenário doméstico, os investidores acompanham a retomada da votação dos destaques do projeto de ajuste fiscal no Senado. O texto-base foi aprovado na semana passada, mas quatro propostas de alteração ainda precisam ser analisadas pelos parlamentares.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também participa de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado hoje sobre a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), prevista na reforma tributária. À tarde, está programado um encontro com investidores estrangeiros.

Petróleo sobe apesar de perspectiva de excesso de oferta

Os preços do petróleo operam em alta moderada nessa terça-feira, em meio às preocupações com novos ataques a embarcações no Oriente Médio e à expectativa de redução dos estoques americanos.

O petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência americana de preços, sobe 0,78%, negociado a US$ 86,39 por barril, enquanto o Brent, parâmetro internacional, avança 0,93%, a US$ 93,30.

A valorização ocorre apesar da perspectiva de aumento da oferta global. Na sexta-feira, 13, a Agência Internacional de Energia (AIE) projetou que o mercado de petróleo voltará a registrar excedente no quarto trimestre, diante da recuperação das exportações do Oriente Médio.

O mercado também monitora os riscos ao transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, após novos ataques na região. Apesar da alta nesta sessão, o Brent acumula queda de 21% em novembro, enquanto o WTI recua 18% no período.

Futuros dos EUA operam mistos antes do balanço da Nvidia

Os índices futuros de Nova York operam sem direção única, com os investidores atentos à temporada de balanços e às perspectivas para o setor de inteligência artificial (IA).

Os futuros do Dow Jones recuam 0,50%, enquanto os do Nasdaq 100 avançam 0,50% e os do S&P 500 ficam próximos da estabilidade.

O principal destaque é a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia após o fechamento do mercado. A fabricante de chips apresenta seu primeiro balanço desde a renúncia de Jensen Huang ao comando da companhia.

Na agenda econômica, os investidores aguardam indicadores que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Bolsas da Europa recuam apesar da melhora na confiança alemã

As principais bolsas europeias operam em queda hoje, acompanhando a cautela global com as empresas de tecnologia.

O Stoxx 600 recua 0,93%, enquanto o DAX, de Frankfurt, perde 1%, e o CAC 40, de Paris, cai 1,03%. O FTSE 100, de Londres, registra baixa de 1,01%, e o FTSE MIB, de Milão, recua 0,54%.

Entre os indicadores divulgados nesta manhã, o índice de expectativas econômicas do instituto alemão ZEW subiu de 28,1 pontos em outubro para 35,6 pontos em novembro, superando as projeções do mercado. Na zona do euro, o indicador avançou de 18,5 para 26,5 pontos.

Na Itália, a inflação ao consumidor acelerou para 5,5% em outubro, na comparação anual, ante 4,2% em setembro. Já no Reino Unido, a taxa de desemprego recuou para 4,6% no trimestre encerrado em setembro, ante 4,7% no período anterior.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda

Os mercados asiáticos encerraram o pregão predominantemente no vermelho, pressionados pela aversão ao risco e pelas preocupações com o setor de tecnologia.

O Nikkei 225, do Japão, caiu 1,34%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,03%. Na China continental, o índice de Xangai recuou 0,50%, e o S&P/ASX 200, da Austrália, fechou em baixa de 1,79%. Na contramão, o Nifty 50, da Índia, avançou 0,38%.