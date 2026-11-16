O céu é o limite para o dólar se o ajuste fiscal decepcionar, diz economista do UBS

A economista Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, não descarta que a economia brasileira entre em recessão em 2027. Em entrevista à Exame Invest, ela afirmou que esse cenário "está ganhando probabilidade" porque, sem previsibilidade sobre a política fiscal, os juros não caem e podem até ter de subir diante da falta de sustentabilidade da dívida.

"Isso está machucando a economia e pode ser, sim, um fator que leve a economia a desacelerar tanto, inclusive entrar em recessão no ano que vem. Não é um cenário que eu descarto", disse.

Para o câmbio, a leitura também é de cautela. Na avaliação de Solange, o risco para o dólar é "assimétrico para cima", ou seja, há mais chance de a moeda americana se aproximar de R$ 6 do que de R$ 5.

Dívida pode crescer até 20 pontos em quatro anos

O centro da preocupação é o ritmo de crescimento dos gastos obrigatórios. Segundo a economista, a dívida pública cresceu 10 pontos nos últimos quatro anos e pode avançar mais 15 a 20 pontos nos próximos quatro se nada for feito.

"Existe uma urgência de que é preciso mudar o crescimento do gasto obrigatório", afirmou. Para ela, um ajuste urgente é o que o mercado precisa ver para trazer os juros para baixo ou, ao menos, impedir que subam.

Solange faz uma distinção. Os juros que precisam cair, diz, não são a taxa Selic, e sim os de médio e longo prazo, "que é o que importa para as empresas, é o que importa para a bolsa". E essa queda depende da questão fiscal. "Se ela não for endereçada, vai ser um cenário realmente negativo."

Mercado vai testar o governo, diz economista

Questionada se a mudança de humor do mercado após a reeleição de Lula tem fundamento, Solange afirmou que qualquer governo eleito seria testado pelos investidores, já que nenhum candidato se diferenciou com propostas concretas durante a campanha.

"Não é que existe uma predisposição a ser mais pessimista, não é uma escolha ideológica. O mercado muda muito rapidamente com base em fatos", disse. Daqui em diante, segundo ela, propostas, agenda e viabilidade política do ajuste fiscal vão ser "pesadas e calculadas".

Cenário externo mais desafiador

Para os investimentos em 2027, a economista aponta dois vetores. O primeiro é o cenário global, que muitas vezes domina os preços dos ativos domésticos e que, na visão dela, está mais desafiador. Ela cita os questionamentos sobre os investimentos em inteligência artificial, o juro real global mais alto, a inflação persistente e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) subindo juros.

Por enquanto, porém, o quadro tem sido benigno para o Brasil, que se beneficia do alto preço das commodities. As taxas de juros globais estão subindo, segundo Solange, mas não é isso que mais tem pesado sobre os juros domésticos. O segundo vetor é o fiscal, que define o comportamento dos juros longos.

Por que o dólar não deve ajudar como em 2025

A economista lembra que o câmbio foi um aliado no controle da inflação em 2025. Com o enfraquecimento global do dólar e a maior diversificação dos investimentos internacionais, a moeda americana saiu de perto de R$ 6,30 no fim de 2024 para a faixa de R$ 5 a R$ 5,30. "A gente andou conforme nossos pares, não foi mérito nosso", afirmou.

Para 2027, ela não espera a repetição desse movimento. A economia americana tem crescido, e não apenas por causa da inteligência artificial, que tem puxado outros setores, enquanto consumo e serviços seguem fortes nos Estados Unidos. Com uma inflação que, nas palavras dela, "está chatinha de cair", o Fed sobe juros, e o ganho de produtividade americano é um diferencial favorável a uma moeda mais forte.

"Eu acho que a gente não vai ser favorecido no ano que vem por uma depreciação do dólar globalmente, e o cenário doméstico vai pesar muito", disse.

Dólar perto de R$ 5,60 no cenário base e sem teto se o fiscal decepcionar

No cenário em que o governo apresente um ajuste considerado razoável pelo mercado, que não resolva o problema mas evite que a dívida saia do controle, Solange vê o câmbio perto do nível atual, entre R$ 5,50 e R$ 5,60. Ela não acredita em um choque de credibilidade fiscal capaz de levar o dólar para R$ 5 ou abaixo disso.

Se houver decepção, a projeção fica em aberto. "A gente, economista, não consegue prever câmbio. A gente só sabe uma coisa, que o céu é o limite", afirmou.

A economista acrescenta que o Banco Central sempre pode intervir no câmbio, mas isso não muda os fundamentos. "Se existe uma tendência do fundamento fiscal piorar, o câmbio vai seguir essa trajetória, independente das intervenções pontuais do Banco Central."