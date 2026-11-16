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O céu é o limite para o dólar se o ajuste fiscal decepcionar, diz economista do UBS

Para Solange Srour, recessão em 2027 ganha força com juros que não caem

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06h37.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 06h41.

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A matéria analisa os riscos econômicos para o Brasil em 2027, com foco em possíveis recessão e alta do dólar devido a falhas no ajuste fiscal. A economista Solange Srour do UBS alerta que sem medidas concretas, a dívida pública pode crescer ainda mais, mantendo juros altos e pressionando o câmbio. O cenário externo também traz desafios com juros globais elevados.

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A economista Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, não descarta que a economia brasileira entre em recessão em 2027. Em entrevista à Exame Invest, ela afirmou que esse cenário "está ganhando probabilidade" porque, sem previsibilidade sobre a política fiscal, os juros não caem e podem até ter de subir diante da falta de sustentabilidade da dívida.

"Isso está machucando a economia e pode ser, sim, um fator que leve a economia a desacelerar tanto, inclusive entrar em recessão no ano que vem. Não é um cenário que eu descarto", disse.

Para o câmbio, a leitura também é de cautela. Na avaliação de Solange, o risco para o dólar é "assimétrico para cima", ou seja, há mais chance de a moeda americana se aproximar de R$ 6 do que de R$ 5.

Dívida pode crescer até 20 pontos em quatro anos

O centro da preocupação é o ritmo de crescimento dos gastos obrigatórios. Segundo a economista, a dívida pública cresceu 10 pontos nos últimos quatro anos e pode avançar mais 15 a 20 pontos nos próximos quatro se nada for feito.

"Existe uma urgência de que é preciso mudar o crescimento do gasto obrigatório", afirmou. Para ela, um ajuste urgente é o que o mercado precisa ver para trazer os juros para baixo ou, ao menos, impedir que subam.

Solange faz uma distinção. Os juros que precisam cair, diz, não são a taxa Selic, e sim os de médio e longo prazo, "que é o que importa para as empresas, é o que importa para a bolsa". E essa queda depende da questão fiscal. "Se ela não for endereçada, vai ser um cenário realmente negativo."

Mercado vai testar o governo, diz economista

Questionada se a mudança de humor do mercado após a reeleição de Lula tem fundamento, Solange afirmou que qualquer governo eleito seria testado pelos investidores, já que nenhum candidato se diferenciou com propostas concretas durante a campanha.

"Não é que existe uma predisposição a ser mais pessimista, não é uma escolha ideológica. O mercado muda muito rapidamente com base em fatos", disse. Daqui em diante, segundo ela, propostas, agenda e viabilidade política do ajuste fiscal vão ser "pesadas e calculadas".

Cenário externo mais desafiador

Para os investimentos em 2027, a economista aponta dois vetores. O primeiro é o cenário global, que muitas vezes domina os preços dos ativos domésticos e que, na visão dela, está mais desafiador. Ela cita os questionamentos sobre os investimentos em inteligência artificial, o juro real global mais alto, a inflação persistente e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) subindo juros.

Por enquanto, porém, o quadro tem sido benigno para o Brasil, que se beneficia do alto preço das commodities. As taxas de juros globais estão subindo, segundo Solange, mas não é isso que mais tem pesado sobre os juros domésticos. O segundo vetor é o fiscal, que define o comportamento dos juros longos.

Por que o dólar não deve ajudar como em 2025

A economista lembra que o câmbio foi um aliado no controle da inflação em 2025. Com o enfraquecimento global do dólar e a maior diversificação dos investimentos internacionais, a moeda americana saiu de perto de R$ 6,30 no fim de 2024 para a faixa de R$ 5 a R$ 5,30. "A gente andou conforme nossos pares, não foi mérito nosso", afirmou.

Para 2027, ela não espera a repetição desse movimento. A economia americana tem crescido, e não apenas por causa da inteligência artificial, que tem puxado outros setores, enquanto consumo e serviços seguem fortes nos Estados Unidos. Com uma inflação que, nas palavras dela, "está chatinha de cair", o Fed sobe juros, e o ganho de produtividade americano é um diferencial favorável a uma moeda mais forte.

"Eu acho que a gente não vai ser favorecido no ano que vem por uma depreciação do dólar globalmente, e o cenário doméstico vai pesar muito", disse.

Dólar perto de R$ 5,60 no cenário base e sem teto se o fiscal decepcionar

No cenário em que o governo apresente um ajuste considerado razoável pelo mercado, que não resolva o problema mas evite que a dívida saia do controle, Solange vê o câmbio perto do nível atual, entre R$ 5,50 e R$ 5,60. Ela não acredita em um choque de credibilidade fiscal capaz de levar o dólar para R$ 5 ou abaixo disso.

Se houver decepção, a projeção fica em aberto. "A gente, economista, não consegue prever câmbio. A gente só sabe uma coisa, que o céu é o limite", afirmou.

A economista acrescenta que o Banco Central sempre pode intervir no câmbio, mas isso não muda os fundamentos. "Se existe uma tendência do fundamento fiscal piorar, o câmbio vai seguir essa trajetória, independente das intervenções pontuais do Banco Central."

Perguntas frequentes

O Brasil pode entrar em recessão em 2027? ＋

Para Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, a recessão no ano que vem não é um cenário descartado. Segundo ela, a falta de previsibilidade fiscal impede a queda dos juros, o que machuca a economia e pode levar a uma desaceleração forte.

Qual a previsão do UBS para o dólar? ＋

A economista vê o risco para o dólar como assimétrico para cima. Com um ajuste fiscal considerado razoável pelo mercado, o câmbio ficaria entre R$ 5,50 e R$ 5,60. Se o fiscal decepcionar, ela afirma que "o céu é o limite" para a moeda americana.

Por que o dólar não deve cair em 2027 como caiu em 2025? ＋

Segundo Solange Srour, a queda de 2025 veio do enfraquecimento global do dólar, e não de mérito do Brasil. Para 2027, ela não espera esse movimento, porque a economia americana segue forte, a inflação resiste e o Fed está subindo os juros, o que favorece uma moeda americana mais forte.

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