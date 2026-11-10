CPI: inflação dos EUA sobe 0,4% em outubro, acima do esperado

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em outubro, após alta de 0,6% em setembro, informou nesta terça-feira, 10, o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). O resultado ficou acima da expectativa de 0,3% dos economistas consultados pela mídia.

O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3%, mesmo ritmo de setembro e acima da previsão de 0,2%. A moradia respondeu por mais de 30% da alta mensal do índice cheio.

O BLS não divulgou as variações acumuladas em 12 meses para a maioria dos componentes, devido à ausência de dados de outubro de 2025, quando a paralisação do governo americano interrompeu a coleta de preços. O indicador serve como uma medida de inflação estadunidense.

Moradia segue pressionando a inflação americana

O índice de moradia avançou 0,3% em outubro, desacelerando em relação à alta de 0,4% registrada em setembro. Ainda assim, o grupo respondeu por mais de 30% do aumento mensal do CPI.

Os aluguéis subiram 0,2%, enquanto o aluguel equivalente dos proprietários, indicador que estima o custo de morar em um imóvel próprio, avançou 0,3%. Os preços de hospedagem fora de casa aumentaram 0,6%, após alta de 2% no mês anterior.

Entre os serviços, os custos de transporte subiram 0,8%, enquanto os seguros de veículos avançaram 0,7%. Os serviços médicos também tiveram alta de 0,3%, com aumento de 0,8% nos serviços hospitalares.

Gasolina desacelera, mas energia continua em alta

O índice de energia subiu 0,7% em outubro, desacelerando após o salto de 5,2% registrado em setembro. A gasolina avançou 1%, depois de uma alta de 9,1% no mês anterior. Já a eletricidade ficou 0,9% mais cara, enquanto os preços do gás natural recuaram 0,8%.

O óleo combustível teve aumento de 2%. E, na comparação anual, a gasolina acumulou alta de 37,4%, uma das poucas variações em 12 meses disponibilizadas pelo BLS para outubro.

Alimentos voltam a subir em outubro

O índice de alimentos avançou 0,5% em outubro, após ficar estável em setembro. Os preços dos alimentos consumidos em casa aumentaram 0,4%, enquanto a alimentação fora do domicílio subiu 0,5%.

Entre os itens de supermercado, a carne bovina ficou 0,9% mais cara, enquanto frutas, vegetais e laticínios registraram altas de 0,6%. Os preços dos lanches e salgadinhos avançaram 1%.

Na contramão, as bebidas não alcoólicas recuaram 0,3%, enquanto cereais e produtos de panificação permaneceram estáveis.

Núcleo do CPI mantém ritmo de alta de 0,3%

O núcleo da inflação americana avançou 0,3% pelo terceiro mês consecutivo, indicando a manutenção do ritmo mensal de aumento dos preços que excluem os componentes mais voláteis.

Entre os principais aumentos, os preços de recreação subiram 0,8%, enquanto educação e cuidados médicos avançaram 0,3% cada.

Em sentido contrário, os preços de carros e caminhões usados recuaram 1,2%, após alta de 0,7% em setembro. Os serviços de comunicação tiveram queda de 0,1%.

Inflação dos EUA mantém atenção sobre juros do Fed

O resultado mantém a inflação americana no centro das decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que busca trazer a inflação de volta à meta de 2%.

Antes da divulgação, o CPI de outubro já figurava entre os principais indicadores acompanhados pelos investidores nesta terça-feira, diante das incertezas sobre a trajetória dos juros americanos.

O dado também chega em meio às preocupações com a persistência das pressões inflacionárias. Em outubro, uma análise da consultoria Gavekal alertou para os riscos da inflação americana sobre ações, títulos e decisões do Fed.

A próxima divulgação do CPI, referente a novembro, está prevista para 10 de dezembro.

*Com agências internacionais