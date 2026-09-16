O que muda nos investimentos no Brasil com a 1ª alta de juros nos EUA em três anos?

O Federal Reserve elevou a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira, para a faixa de 3,75% a 4,00%. É a primeira alta desde 2023, e a decisão foi unânime, incluindo o voto do presidente do Fed, Kevin Warsh, indicado por Donald Trump com a expectativa de que conduzisse os juros para baixo.

O movimento não pegou o mercado de surpresa. "Já era esperado pelo mercado e por nós também", diz Lucas Sigu, sócio-fundador da Ciano Investimentos. Para o investidor brasileiro, o peso da decisão está menos na alta desta quarta e mais no que o Fed sinaliza adiante, no mesmo dia em que o Copom deve caminhar na direção oposta.

Por que a decisão do Fed chega ao Brasil

Leonardo Mendes, consultor financeiro da Manchester Investimentos, explica como funciona o "canal de transmissão". "Os juros dos Estados Unidos acabam servindo como uma espécie de referência para o preço do dinheiro no mundo", explica. Quando os títulos americanos passam a pagar mais, o investidor exige retorno maior para assumir risco em mercados emergentes, e parte do fluxo se desloca para os Estados Unidos.

O canal mais direto é o diferencial de juros que sustenta o carry trade. Para Mateus Hammes, head de investimento da Ludo Capital, "esse movimento simultâneo e divergente (EUA subindo, Brasil cortando) estreita o diferencial de juros que historicamente sustenta parte do fluxo estrangeiro para ativos brasileiros", um dos pilares que impulsionaram o Ibovespa em 2026.

A divergência com o Copom

Enquanto o Fed sobe, o Copom deve cortar a Selic em 0,25 ponto percentual ainda nesta noite, de 14% para 13,75%. Mendes pondera que o corte doméstico não alivia a ponta que mais importa para o custo do dinheiro no país.

"Mesmo que o Banco Central do Brasil corte a Selic em 0,25 ponto percentual logo mais, como tende a acontecer, não significa necessariamente que os juros de 5, 10 ou 15 anos aqui vão cair junto na mesma velocidade", diz.

O estreitamento do diferencial reduz o atrativo do real. "Quando essa diferença fica menor, o Brasil perde um pouco desse atrativo financeiro e isso pode trazer mais volatilidade para o câmbio, inclusive com alguma pressão sobre o real", afirma Mendes.

A ponta longa não cai junto com a Selic

"A parte mais longa dos juros no Brasil continua muito ligada ao que acontece nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, à percepção de risco fiscal aqui dentro", diz Mendes. Ele explica que que juros longos altos encarecem o financiamento da dívida pública e, na sequência, o crédito para empresas e famílias.

A referência externa endureceu nos últimos dias. Hammes observa que o rendimento do Treasury de 10 anos superou 5% na terça-feira, o maior nível desde 2007, com o mercado de títulos "fazendo parte do trabalho" que caberia à comunicação do Fed ao exigir prêmio maior para carregar a dívida americana longa.

No Brasil, os DIs futuros ficam sensíveis a qualquer sinalização mais firme de Warsh.

O que o Fed projeta daqui para frente

O comunicado reforçou o tom de aperto. Segundo Marcelo Bassani, economista e sócio-fundador da Boa Brasil Capital, o comunicado que acompanhou a decisão veio hawkish.

Para Bassani, o dado central da rodada está nas projeções. "O principal ponto, na minha visão, não é nem a alta em si, mas o fato do Fed elevar a projeção de juros para o fim de 2026 de 3,8% para 4,1%", afirma. O economista afirma que o número só se sustenta matematicamente com pelo menos mais uma alta de 25pb em uma das duas reuniões restantes do ano.

Os analistas divergem sobre o grau de consenso interno. Gustavo Cruz, da Sincra, lê o quadro como resolvido. "A surpresa é que o Fed praticamente convergiu no seu material de projeções para que tenha mais uma alta de juros ainda esse ano", afirma, acrescentando não haver mais essa dúvida.

Lucas Sigu enxerga o comitê ainda dividido sobre os próximos passos, com parte dos dirigentes considerando a faixa atual suficiente. A mediana das projeções aponta para o aperto ainda que os pontos individuais sigam espalhados.

O Fed afirmou que a atividade "está se expandindo em ritmo sólido" e que "os gastos domésticos têm se mostrado resilientes", apesar da incerteza geopolítica, e reforçou que a ação desta quarta deve "apoiar um retorno mais rápido" à meta de inflação de 2%. Soma-se a esse quadro produtividade forte, investimentos robustos e mercado de trabalho equilibrado. "A economia americana está aguentando juros altos sem travar", diz Bassani.

Reação contida, volatilidade à espreita

A resposta imediata foi discreta. "Os futuros de Wall Street não tiveram grandes reações, o que é coerente com decisão dentro do esperado", diz Bassani, que também não viu movimento fora do previsto no Ibovespa nem no dólar, com o mercado à espera do Copom.

O calendário adiciona risco. Hammes destaca que a sexta-feira, 18 de setembro, concentra o vencimento trimestral de opções e futuros, a "bruxaria tripla", quando volume e volatilidade tendem a subir. Se a comunicação de Warsh for lida como mais dura, a reação encontra um mercado já mecanicamente mais agitado pelos vencimentos.

Para o Brasil, o recado combinado é que a Selic inicia a queda, mas a âncora dos juros longos permanece nos Estados Unidos. Enquanto o Fed mantiver o viés de alta, o diferencial que sustenta o fluxo estrangeiro segue estreitando, com pressão sobre o câmbio e sobre a ponta longa da curva.