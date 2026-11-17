Quando abriram um pet shop na Zona Oeste de São Paulo, os irmãos Claudiney e Janaína D’Angelo trocaram carreiras em tecnologia e no setor farmacêutico pelo sonho de trabalhar com animais. Quatro anos depois, descobriram que cuidar dos cães é apenas uma parte do trabalho. Também precisam organizar escalas, contratar profissionais, administrar folgas e acompanhar as contas do estabelecimento.

"O empresário trabalha bastante. Ele carrega bastante peso nas suas costas" Claudiney D’Angelo, empresário e sócio do BanhoAniMall

O negócio tem seis funcionários, e a demanda varia ao longo da semana. Às quintas, sextas e sábados, quando há mais agendamentos, os irmãos reforçam a equipe e, se necessário, chamam profissionais freelancers. Nos dias mais tranquilos, reduzem o número de pessoas escaladas.

O equilíbrio exige atenção aos horários de almoço, às ausências e ao descanso dos funcionários. “A gente tem que administrar esses horários também. Então realmente leva um grande tempo para nós”, afirma Janaína.

A experiência dos irmãos expõe uma dificuldade comum aos pequenos empreendedores: a gestão de pessoas costuma ficar com quem também atende clientes, paga fornecedores e cuida da operação. Além do tempo consumido por essas atividades, há o risco de erros no cumprimento das obrigações trabalhistas. Uma falha no registro de jornada, na admissão ou no pagamento de horas extras pode se tornar uma reclamação na Justiça.

O custo dos erros

“A complexidade da legislação brasileira é muito grande e chega a ser até desproporcional com as empresas muito pequenas, porque elas não têm suporte necessário para lidar com isso”, afirma Alessandro Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas.

Segundo Garcia, muitos proprietários aprendem a cumprir essas obrigações enquanto administram o negócio. O risco é tomar decisões sem documentação suficiente para demonstrar como foram calculados pagamentos, jornadas e afastamentos. “Isso vira passivo trabalhista, que vai se acumulando ao longo do tempo”, diz.

No Banho AniMall, os irmãos contrataram apoio contábil e jurídico para lidar com impostos, contratos e outras exigências. Ainda assim, a gestão diária dos funcionários continua sob responsabilidade deles.

Uma ajuda pelo celular

É justamente para ajudar pequenos negócios a lidar com essas tarefas que a Sólides desenvolveu o Sólides Start, solução que utiliza agentes de inteligência artificial para apoiar a gestão de pessoas. Lançada inicialmente com foco em recrutamento e seleção pelo WhatsApp, a ferramenta ampliou sua atuação para rotinas de RH e Departamento Pessoal, como admissão, controle de jornada e conferência de informações para a folha de pagamento.

A tecnologia permite que o empreendedor faça solicitações em linguagem natural, pelo WhatsApp ou pela plataforma, enquanto os agentes de IA interpretam os pedidos e executam etapas de processos administrativos. O Start também tem integração com a contabilidade para facilitar a troca de informações, a conferência do eSocial e o fechamento da folha de pagamento.

A proposta, segundo Garcia, é reduzir o tempo dedicado à burocracia e ajudar a identificar falhas antes que se tornem problemas trabalhistas. A solução também conta com um assistente jurídico que oferece orientações sobre questões trabalhistas e disponibiliza controle de ponto para empresas com até 50 funcionários.

Como resultado, o Sólides Start gera mais de 30 horas de economia por mês para os donos de pequenos negócios.

Crescer sem perder o controle

Claudiney e Janaína planejam abrir uma segunda unidade. A expansão, porém, significará mais funcionários, contas e decisões para administrar. Hoje, até uma viagem dos dois exige planejamento: para descansar juntos, eles preferem fechar o estabelecimento por alguns dias e reorganizar os agendamentos.

“Eu pensei que seria um pouco mais simples, que a gente teria tranquilidade. Não é bem assim”, diz Claudiney. Com a perspectiva de expansão, os irmãos reconhecem que precisarão de mais apoio para administrar as equipes.

Para Garcia, reduzir o tempo gasto com tarefas burocráticas é uma maneira de permitir que pequenos empresários se concentrem em outras atividades essenciais para o negócio. “A gente quer tirar isso da frente dele para que ele foque em preparar o ambiente, trazer clientes novos, fazer o negócio crescer. Esse é o nosso objetivo”, afirma.