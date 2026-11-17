Gestão de funcionários, controle de jornadas e obrigações trabalhistas estão entre os desafios enfrentados por pequenos empresários sem equipes próprias de RH (Freepik/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14h01.
Quando abriram um pet shop na Zona Oeste de São Paulo, os irmãos Claudiney e Janaína D’Angelo trocaram carreiras em tecnologia e no setor farmacêutico pelo sonho de trabalhar com animais. Quatro anos depois, descobriram que cuidar dos cães é apenas uma parte do trabalho. Também precisam organizar escalas, contratar profissionais, administrar folgas e acompanhar as contas do estabelecimento.
"O empresário trabalha bastante. Ele carrega bastante peso nas suas costas"Claudiney D’Angelo, empresário e sócio do BanhoAniMall
O negócio tem seis funcionários, e a demanda varia ao longo da semana. Às quintas, sextas e sábados, quando há mais agendamentos, os irmãos reforçam a equipe e, se necessário, chamam profissionais freelancers. Nos dias mais tranquilos, reduzem o número de pessoas escaladas.
O equilíbrio exige atenção aos horários de almoço, às ausências e ao descanso dos funcionários. “A gente tem que administrar esses horários também. Então realmente leva um grande tempo para nós”, afirma Janaína.
A experiência dos irmãos expõe uma dificuldade comum aos pequenos empreendedores: a gestão de pessoas costuma ficar com quem também atende clientes, paga fornecedores e cuida da operação. Além do tempo consumido por essas atividades, há o risco de erros no cumprimento das obrigações trabalhistas. Uma falha no registro de jornada, na admissão ou no pagamento de horas extras pode se tornar uma reclamação na Justiça.
“A complexidade da legislação brasileira é muito grande e chega a ser até desproporcional com as empresas muito pequenas, porque elas não têm suporte necessário para lidar com isso”, afirma Alessandro Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas.
Segundo Garcia, muitos proprietários aprendem a cumprir essas obrigações enquanto administram o negócio. O risco é tomar decisões sem documentação suficiente para demonstrar como foram calculados pagamentos, jornadas e afastamentos. “Isso vira passivo trabalhista, que vai se acumulando ao longo do tempo”, diz.
No Banho AniMall, os irmãos contrataram apoio contábil e jurídico para lidar com impostos, contratos e outras exigências. Ainda assim, a gestão diária dos funcionários continua sob responsabilidade deles.
É justamente para ajudar pequenos negócios a lidar com essas tarefas que a Sólides desenvolveu o Sólides Start, solução que utiliza agentes de inteligência artificial para apoiar a gestão de pessoas. Lançada inicialmente com foco em recrutamento e seleção pelo WhatsApp, a ferramenta ampliou sua atuação para rotinas de RH e Departamento Pessoal, como admissão, controle de jornada e conferência de informações para a folha de pagamento.
A tecnologia permite que o empreendedor faça solicitações em linguagem natural, pelo WhatsApp ou pela plataforma, enquanto os agentes de IA interpretam os pedidos e executam etapas de processos administrativos. O Start também tem integração com a contabilidade para facilitar a troca de informações, a conferência do eSocial e o fechamento da folha de pagamento.
A proposta, segundo Garcia, é reduzir o tempo dedicado à burocracia e ajudar a identificar falhas antes que se tornem problemas trabalhistas. A solução também conta com um assistente jurídico que oferece orientações sobre questões trabalhistas e disponibiliza controle de ponto para empresas com até 50 funcionários.
Como resultado, o Sólides Start gera mais de 30 horas de economia por mês para os donos de pequenos negócios.
Claudiney e Janaína planejam abrir uma segunda unidade. A expansão, porém, significará mais funcionários, contas e decisões para administrar. Hoje, até uma viagem dos dois exige planejamento: para descansar juntos, eles preferem fechar o estabelecimento por alguns dias e reorganizar os agendamentos.
“Eu pensei que seria um pouco mais simples, que a gente teria tranquilidade. Não é bem assim”, diz Claudiney. Com a perspectiva de expansão, os irmãos reconhecem que precisarão de mais apoio para administrar as equipes.
Para Garcia, reduzir o tempo gasto com tarefas burocráticas é uma maneira de permitir que pequenos empresários se concentrem em outras atividades essenciais para o negócio. “A gente quer tirar isso da frente dele para que ele foque em preparar o ambiente, trazer clientes novos, fazer o negócio crescer. Esse é o nosso objetivo”, afirma.