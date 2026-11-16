Dólar rompe R$ 5,70 e volta ao nível de maio de 2025; até onde a moeda pode ir?

O dólar rompeu a barreira dos R$ 5,70 nesta segunda-feira, 16, e voltou ao patamar de maio de 2025. Às 10h26 (horário de Brasília), a moeda americana era negociada a R$ 5,7233, alta de 0,99% no dia, segundo dados do Google Finanças. A máxima da sessão até então foi de R$ 5,7252, às 10h25.

É a cotação mais alta em quase um ano e meio. A última vez que o dólar havia fechado em nível igual ou superior ao atual foi em 30 de maio de 2025, a R$ 5,7246, de acordo com o histórico da plataforma. Já a máxima do dia supera esse valor e é a maior desde 7 de maio de 2025, quando a moeda fechou a R$ 5,7446.

A escalada é recente. Em outubro, o dólar chegou a ser negociado a R$ 4,96. Em um mês, a alta acumulada é de 13,11%.

No mercado à vista, a moeda já havia fechado na terça-feira passada, 10, a R$ 5,5860, o maior patamar em 15 meses naquele momento, na quarta sessão seguida de valorização.

Que cotação é essa?

Os números acima se referem ao par USD/BRL exibido pelo Google Finanças, com dados fornecidos pela Morningstar. Trata-se de uma taxa de meio de mercado (ponto médio entre os preços de compra e de venda) do mercado internacional de câmbio, que é atualizada continuamente e oscila mesmo fora do horário de negociação no Brasil.

Ela não é a mesma do dólar à vista, também chamado de comercial, cujo fechamento no fim da tarde é a referência mais usada pelo mercado e pela imprensa no país.

Também é diferente da Ptax, taxa média calculada pelo Banco Central a partir de consultas ao mercado ao longo do dia e usada como referência em contratos.

Já o dólar turismo, comprado por quem vai viajar, costuma sair mais caro, porque inclui custos e margens das casas de câmbio. Por isso, as cotações podem variar alguns centavos entre si.

Eleição, fiscal e juros nos EUA

A virada começou no fim de outubro. Na sexta-feira anterior ao segundo turno, o dólar estava em R$ 4,96 no Google Finanças. Na segunda-feira seguinte à eleição, já era negociado a R$ 5,37. Segundo Alexandre Viotto, chefe de Banking da EQI Investimentos, a reeleição de Lula surpreendeu parte do mercado, que apostava na oposição, o que levou ao desfazimento de operações e à abertura das taxas futuras.

Desde então, a política fiscal passou a ser a principal preocupação dos investidores, que questionam como o governo vai conciliar os gastos de campanha com a estabilização da dívida. Para Andréa Damico, CEO da Buysidebrazil, o real tem uma das piores performances entre os emergentes, e um alívio no curto prazo dependeria da indicação de um nome com credibilidade para o Ministério da Fazenda ou de medidas para conter despesas.

O cenário externo também pesa. A inflação ao consumidor dos Estados Unidos subiu 0,4% em outubro, acima da expectativa de 0,3%, e o núcleo avançou 0,3%, ante projeção de 0,2%. Com isso, segundo André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica, a chance de alta de juros pelo Federal Reserve em dezembro, antes estimada em cerca de 70%, passou a 100%.

Aqui, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano e sinalizou juros altos por um período prolongado. A queda do petróleo e da soja, que reduz a entrada de dólares com exportações, e as remessas de fim de ano de multinacionais completam a lista de pressões sobre o real.

Até onde o dólar pode ir?

Em entrevista à EXAME publicada nesta segunda, Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Global Wealth Management, disse que o risco para o câmbio é assimétrico para cima, com mais chance de o dólar se aproximar de R$ 6 do que de R$ 5. No cenário-base dela, com um ajuste fiscal visto como razoável, a moeda ficaria entre R$ 5,50 e R$ 5,60, faixa que a cotação já deixou para trás.

Se o plano fiscal decepcionar, a economista não arrisca um teto. "O céu é o limite", afirmou. Para ela, intervenções do Banco Central não conseguem compensar uma piora da trajetória fiscal.

Viotto, da EQI, considera R$ 6 possível, mas pouco provável até dezembro. Para isso, segundo ele, seria preciso uma deterioração fiscal mais intensa, saída de capital estrangeiro e dólar global mais forte. Ele lembra ainda que o BC pode atuar com leilões de swap cambial e oferta de liquidez em dólar para evitar movimentos desordenados.