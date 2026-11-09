O que o mercado financeiro achou do discurso de Lula sobre dívida pública e juros

RESUMO ＋ O primeiro pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva após a reeleição, na noite de domingo, 8, não dissipou as preocupações do mercado financeiro com a situação fiscal do Brasil. Especialistas ouvidos pela reportagem afirmaram que o presidente reconheceu os riscos da dívida pública e dos juros elevados, mas não apresentou medidas para conter despesas ou estabilizar o endividamento.

O primeiro pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cadeia nacional após a reeleição, na noite de domingo, 8, não foi suficiente para dissipar as preocupações do mercado financeiro com a situação fiscal do país. Na visão dos agentes, embora o presidente tenha reconhecido que a trajetória da dívida pública e o nível dos juros estão entre as preocupações do governo e reafirmado o compromisso com a responsabilidade fiscal, a fala não trouxe medidas concretas de contenção de despesas nem indicou como pretende estabilizar o endividamento.

A ausência de propostas específicas frustrou parte das expectativas dos investidores, que aguardavam sinais mais claros de como o governo pretende equilibrar as contas públicas no próximo mandato.

A avaliação predominante entre os especialistas ouvidos pela EXAME é que o discurso teve pouco efeito prático sobre a percepção de risco do país: houve um reconhecimento do problema, mas não uma indicação de como enfrentá-lo.

"O mercado esperava de Lula qualquer sinalização concreta sobre a austeridade fiscal, mas, de verdade, recebeu mais do mesmo, algumas promessas de expansão de gastos e um discurso totalmente genérico de responsabilidade fiscal", afirma Luan Aral, trader e especialista em dólar da Genial Investimentos.

Na visão de Aral, a principal questão não está na agenda social do presidente, mas na ausência de uma fonte clara de financiamento para os compromissos anunciados. Sem uma estratégia para conter o avanço da dívida pública, a percepção de risco tende a continuar pressionando os ativos brasileiros.

"Sem essa credibilidade fiscal que esperamos, o prêmio de risco aumenta, o dólar fica pressionado e os juros permanecem elevados ainda por mais tempo", diz.

A preocupação de Lula com os juros elevados também foi apontada por Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos.

Para a especialista, a sinalização do presidente fica "incompleta" quando não vem acompanhada de medidas para enfrentar os fatores que sustentam o custo do dinheiro. Enquanto a Selic é utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação, os juros de mercado também refletem as expectativas inflacionárias, as condições internacionais, a necessidade de financiamento do governo e a percepção de risco fiscal.

"Quando a trajetória da dívida perde credibilidade, investidores tendem a exigir remuneração adicional para financiar o Tesouro, pressionando a curva de juros e encarecendo o crédito para famílias e empresas", afirma Brás.

"O governo não pode reclamar do preço da confiança enquanto se recusa a apresentar as garantias que poderiam barateá-la. O problema não é que o mercado desconheça a vontade presidencial de reduzir juros. É que vontade não substitui fundamento. Não se reduz o custo do dinheiro com a força do desejo, assim como não se paga uma dívida com a eloquência do devedor", acrescenta.

"Problema está na ausência de ação", dizem investidores

A cobrança dos agentes financeiros ganhou força desde a reeleição de Lula, em 25 de outubro, em meio também à deterioração dos preços dos ativos brasileiros e às preocupações com a trajetória das contas públicas. A dívida bruta do governo chegou a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro, ante 71,38% em janeiro de 2023, no início do atual mandato.

O mercado esperava que o pronunciamento representasse uma oportunidade para o presidente sinalizar como pretende enfrentar esse cenário. Antes da fala, como mostrou a EXAME, a expectativa era de que Lula reforçasse o compromisso com as metas fiscais e indicasse disposição para reduzir o endividamento, embora a versão do discurso em análise não previsse novas medidas concretas de ajuste.

Na avaliação de Rafael Espinoso, gestor de portfólio da GCB Investimentos, o problema não está na falta de diagnóstico, mas na ausência de ação. Segundo Espinoso, o governo reconhece a preocupação com a dívida, mas ainda não apresentou um plano consistente para conter o crescimento dos gastos ou estabilizar a dinâmica do endividamento.

"A mudança de discurso parece mais uma resposta à piora do cenário econômico do que uma mudança de rumo", afirma. Para o gestor, enquanto não houver disposição política para enfrentar o crescimento persistente das despesas públicas, as dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida continuarão elevadas, pressionando os juros e limitando o crescimento econômico.

O presidente também afirmou que pretende elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado, e criar condições para reduzir a taxa de juros, preservando as regras fiscais. Lula, porém, não detalhou quais medidas permitiriam conciliar esses objetivos com a trajetória das contas públicas.

O pronunciamento também trouxe promessas de medidas para reduzir o endividamento das famílias, com a compra de dívidas junto aos bancos, e para perdoar débitos de microempreendedores individuais (MEIs) com o governo federal. Não foram apresentados valores, prazos ou estimativas de impacto fiscal para essas iniciativas, de acordo com o mercado.

Marcelo Boragini, especialista em renda variável da Davos Investimentos, diz que a ausência de detalhes sobre o financiamento das medidas contribuiu para que o discurso deixasse dúvidas importantes. Boragini destaca que a Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, projeta que a dívida pública alcance 86,4% do PIB no fim de 2027.

"Faltou explicar quanto essas medidas podem custar, como serão financiadas e onde o governo pretende economizar", afirma o especialista. Para Boragini, um dos próximos testes será a elaboração do Orçamento de 2027, quando o governo precisará demonstrar quais medidas consegue aprovar, quanto elas podem economizar já no primeiro ano e qual será a duração desse efeito.

O especialista chama a atenção principalmente para os juros futuros de prazos mais longos, que refletem a percepção dos investidores sobre o risco de financiar o governo por períodos maiores. Sem maior clareza fiscal, a tendência é que o mercado exija remuneração mais elevada para assumir esse risco, o que pode pressionar o real e empresas mais sensíveis ao custo do crédito, como varejistas e construtoras

A avaliação, porém, não foi inteiramente negativa. Para Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, o discurso teve efeito neutro, com um aspecto positivo: o reconhecimento explícito de Lula sobre a preocupação com a dívida pública e os juros elevados. Para Marcatti, essa sinalização ajuda a reduzir as especulações de que o presidente não estaria disposto a tratar do tema.

"Foi positivo para não continuar piorando as especulações negativas em relação ao governo não olhar para esse tema, mas é um ganho muito marginal de tempo, que o mercado vai cobrar para que, de fato, se apresente algo mais concreto", afirma.

A leitura é semelhante à de Hugh Harley, CEO da Aurum Wealth Management, para quem o pronunciamento reforçou a necessidade de uma condução econômica consistente, mas não ofereceu as respostas esperadas pelos investidores.

Na avaliação de Harley, a recuperação da confiança depende da indicação de um nome com credibilidade para o Ministério da Fazenda e da apresentação de um plano de contingência fiscal, com diretrizes claras para a sustentabilidade das contas públicas.

"Sem isso, o governo não vai conseguir estancar o mau humor do mercado e pode iniciar 2027 como a Dilma em 2015. No fim, a impressão é que Lula prometeu responsabilidade fiscal, mas deixou a conta para a próxima fala", afirma Harley.

O cenário de expectativas também ajuda a dimensionar o desafio. O Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 9, mostrou uma piora nas projeções para a economia.

A estimativa de inflação para 2027 avançou de 4,76% para 4,90%, enquanto a previsão de crescimento econômico recuou de 1,20% para 1,15%. Para 2026, o mercado manteve a projeção do IPCA em 5,22%, elevou a estimativa para a Selic de 13,50% para 13,75% e reduziu a expectativa de crescimento para 1,75%. Em 2029, as projeções ainda apontam juros de 10,25% e inflação de 4%, acima do centro da meta, de 3%.

O que o mercado espera agora

Com o pronunciamento encerrado sem anúncios de ajuste, a atenção dos investidores se volta para as próximas decisões do governo e, principalmente, para as propostas que poderão ser apresentadas pela equipe econômica. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que Lula só decidirá sobre as medidas fiscais depois de retornar da viagem internacional.

Entre as alternativas em discussão estão mudanças na regra de despesas obrigatórias, uma revisão dos critérios de indexação dos pisos de saúde e educação e alterações no tratamento dos contingenciamentos dentro do limite de gastos. O objetivo é encontrar medidas capazes de contribuir para a estabilização da relação entre dívida pública e PIB.

A expectativa é que Durigan apresente propostas após o retorno do presidente ao Brasil, previsto para 16 de novembro. Antes disso, Lula embarca nesta segunda-feira, 9, para a Turquia, onde participará da COP31, e depois seguirá para as Filipinas, para a reunião de cúpula da Asean.

Para Aral, a definição da equipe econômica também será determinante para a avaliação dos investidores. O mercado aguarda a nomeação do futuro ministro da Fazenda e de outros integrantes do governo, além de medidas que indiquem uma mudança efetiva na condução fiscal.

"O mercado não está cobrando boas intenções. Está cobrando números, metas e, principalmente, execução", afirma o especialista da Genial Investimentos.