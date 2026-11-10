Ibovespa tenta emplacar nova alta, mas Vale e Petrobras pesam; dólar sobe mais de 1%

RESUMO ＋ O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira B3, subia 0,16%, aos 172.515 pontos, por volta das 11h desta terça-feira, 10, após avançar 2,2% na véspera. A alta dos bancos sustentava o índice, mas as quedas da mineradora Vale e da petrolífera Petrobras limitavam os ganhos. O dólar avançava 1,24%, a R$ 5,574.

O Ibovespa tenta sustentar o movimento de alta nesta terça-feira, 10, dando continuidade ao movimento de recuperação da véspera, mas a queda de ações de peso limitam os ganhos. Após encerrar o leilão de abertura em território positivo, o principal índice acionário da B3 passou a rondar a estabilidade e subia levemente 0,16%, aos 172.515 pontos, por volta das 11h.

Na segunda-feira, 9, o indicador avançou 2,2%, registrando o maior ganho diário desde o segundo turno das eleições presidenciais, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito.

Entre as blue chips, papéis de grandes empresas, o Itaú Unibanco (ITUB4) subia 1,20%, enquanto Bradesco (BBDC4) avançava 0,48%, assim como os demais bancos, que ajudam a sustentar o índice no campo positivo.

Na contramão, a Vale (VALE3) recuava 0,89%, pressionada pelo corte de recomendação do Itaú BBA, que reduziu a recomendação para os ADRs da mineradora de compra para neutra e cortou o preço-alvo de US$ 18 para US$ 14.

Segundo o banco, a revisão reflete a perspectiva de custos mais elevados com frete marítimo, volumes de vendas ligeiramente menores e uma base de custos mais pressionada. Apesar disso, a instituição manteve a premissa para o preço de referência do minério de ferro em US$ 97,50 por tonelada em 2027.

As ações da Petrobras também operavam em baixa. As ações ordinárias (PETR3) caía 1,14%, enquanto as preferenciais (PETR4) perdiam 1,13%, acompanhando o recuo dos preços do petróleo no mercado internacional e com os investidores à espera do balanço de 3° trimestre da petrolífera, que será divulgado após o fechamento nesta terça.

A Embraer (EMBJ3) sobe forte com alta de mais de 5% e é a segunda maior alta do dia em meio à divulgação, mais cedo, de que elevará suas projeções de receita e geração de caixa para 2026 após registrar faturamento recorde de US$ 2,35 bilhões no 3º trimestre, alta de 17% na comparação anual. O resultado foi impulsionado pelo crescimento de todas as divisões, embora o lucro líquido ajustado tenha recuado 12,7%, para US$ 73,6 milhões.

As maiores altas do Ibovespa são lideradas por Magazine Luiza (MGLU3), que sobe 16,95%, após a divulgação de lucro líquido ajustado de R$ 13,9 milhões e sinalização de uma recuperação com crescimento nas lojas.

Entre as maiores baixas, Brava Energia (BRAV3) recua 3,21%, após reverter o lucro e registrar prejuízo líquido de R$ 156 milhões no terceiro trimestre. A Natura (NATU3) cai 1,58%, seguida pela Petrobras.

Dólar sobe forte com sinalizações do Fed e do Copom

No mercado de câmbio, o dólar comercial também abriu em alta. Por volta das 10h40, a moeda americana avançava 1,24%, cotada a R$ 5,574. Os investidores repercutem as sinalizações da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e declarações do diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, em um dia marcado pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos.

Waller defendeu a possibilidade de uma elevação de 0,25 ponto percentual nos juros americanos em dezembro, mesmo que a inflação de outubro desacelere. Segundo ele, caso o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) registre alta mensal de 0,3% ou mais, o Fed deverá considerar uma elevação de 0,50 ponto percentual.

Durante evento em Londres, o dirigente afirmou que a economia americana continua crescendo com força e que as pressões inflacionárias estão se espalhando. Na avaliação dele, limitar o aumento a 0,25 ponto percentual diante de um núcleo de inflação mais elevado poderia colocar em risco a credibilidade do banco central no combate à inflação.

Ata do Copom reforça perspectiva de juros elevados por mais tempo

O comitê destacou a deterioração das expectativas de inflação e avaliou que o afastamento das projeções em relação à meta exige a continuidade da restrição monetária. Segundo o documento, o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial para o reequilíbrio entre oferta e demanda e para a convergência da inflação à meta.

A ata detalha a decisão unânime da semana passada de manter a Selic em 13,75% ao ano. A pausa interrompeu uma sequência de cinco reduções de 0,25 ponto percentual, iniciada em março, quando a taxa estava em 15% ao ano. O Copom, contudo, não apresentou prazo nem condições específicas para retomar o ciclo de cortes.

Para Arnaldo Lima, líder de relações com investidores e economista da Polo Capital, a ata trouxe mudanças relevantes na avaliação do cenário econômico, ao identificar explicitamente quatro choques de oferta que pressionam a inflação: a alta do petróleo em meio aos conflitos no Oriente Médio, os efeitos do El Niño sobre a agricultura e os custos de energia, os impactos do fim da escala 6x1 sobre os custos trabalhistas e a depreciação cambial associada às incertezas políticas domésticas.

"O Copom enfrenta, portanto, um dilema crescente entre a desaceleração mais evidente da atividade econômica, particularmente nos setores mais sensíveis ao crédito, e a deterioração das perspectivas inflacionárias", disse Lima.

Petróleo recua e volta a ficar abaixo de US$ 90

Os preços do petróleo ampliam as perdas nesta terça-feira, após recuarem quase 6% na segunda-feira, 9. O movimento ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que novos ataques ao Irã não seriam necessários, sinalizando disposição para reduzir o envolvimento americano no conflito.

"As sinalizações ampliaram as expectativas de uma atenuação do conflito, movimento que ganhou força após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato (midterms), na semana passada", afirma Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX.

Segundo o especialista, os preços do petróleo acumulam uma queda expressiva desde o resultado das midterms, na metade da semana passada. Desde o início de novembro, a commodity registra recuo de aproximadamente 15%.

Por volta das 10h, o petróleo Brent para entrega em janeiro recuava 2,16%, a US$ 90,13 por barril, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, caía 2,07%, cotado a US$ 85,10.

"A queda observada hoje reflete principalmente a percepção de que, no futuro, poderá haver um maior alinhamento diplomático entre Washington e Teerã. No momento presente, porém, os fundamentos continuam apontando para um mercado bastante apertado", diz Cordeiro.

Bolsas na Ásia avançam com recuperação de tecnologia e semicondutores

As bolsas asiáticas encerraram está terça-feira em alta, impulsionadas pela recuperação de tecnologia e semicondutores. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 4,39%, a 5.239,13 pontos. A Samsung Electronics subiu 4,7% e a SK Hynix teve alta de 6,7%.

No Japão, o Nikkei avançou 2,87%, a 60.459,58 pontos. As ações do SoftBank Group, investidor da OpenAI, dispararam 13,9% antes da divulgação do balanço da empresa, após o fechamento do mercado. Na véspera, os papéis haviam caído ao menor nível em um ano. A Tokyo Electron subiu 6,1% e a Advantest ganhou 4,6%.

Na China continental, o Xangai Composto encerrou em alta marginal de 0,08%, a 3.663,72 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,18%, a 2.159,02 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,44%, a 24.557,44 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 2,52%, a 42.711,92 pontos, em meio à divulgação dos resultados da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), apontando que a receita de outubro foi quase seis vezes maior do que a de um ano antes.

Europa também sobe, mas NY fica sem direção

Na Europa, os principais índices também avançam, beneficiados pela queda do petróleo e por resultados corporativos positivos. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,83%, aos 661,99 pontos. Entre as principais bolsas do continente, o DAX, da Alemanha, avança 1,14%; enquanto o CAC 40, da França, ganha 1,15%. Em Londres, o FTSE 100 registra alta de 0,53%, e, em Milão, o FTSE MIB sobe 1,32%.

Já em Wall Street, os futuros apresentam desempenho misto. O Dow Jones futuro sobe 0,34%, enquanto o S&P 500 futuro registra leve alta de 0,03%. Na contramão, o Nasdaq futuro recua 0,42%. Os investidores aguardam o índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro, que será divulgado às 10h30. Em setembro, a inflação americana subiu 0,6% na comparação mensal e 3,7% em 12 meses.