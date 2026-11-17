A gestora brasileira Hashdex lançará na próxima terça-feira, 24, o seu primeiro fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) da criptomoeda HYPE, do projeto descentralizado de negociação de perpétuos, Hyperliquid.

Será o primeiro ETF do Brasil disponível na B3 totalmente dedicado ao token e vem depois da moeda digital ter sido incluída no fundo HASH11 em agosto. O HASH11 é o ETF mais popular da Hashdex e acompanha o índice Nasdaq CME Crypto Index (NCI), com uma cesta de criptomoedas.

Segundo Samir Kerbage, CIO da gestora, a Hyperliquid mostrou que é possível operar um mercado global de derivativos de forma descentralizada, 24 horas por dia, sete dias por semana, e com um volume de trilhões de dólares. "Ela se tornou uma das infraestruturas financeiras mais relevantes do mercado cripto, e o HYPE é o token no centreo desse ecossistema", afirmou em nota.

Criptomoeda dispara 167% em 2026

Enquanto o mercado cripto patina em um ano desafiador, com o bitcoin em queda de 25%, a Hyperliquid surfa em uma onda de adoção da sua plataforma e dispara 167% em 2026. O protocolo permite a negociação em blockchain de ativos que vão de outras criptomoedas, como o próprio bitcoin, até futuros de petróleo, ouro e ações de empresas dos Estados Unidos.

A Hashdex destaca que a Hyperliquid movimentou mais de US$ 2,8 trilhões em contratos futuros perpétuos em 12 meses e gerou cerca de US$ 900 milhões em taxas neste mesmo período. Desse total, a plataforma usou US$ 686 milhões para recomprar o próprio token, em um mecanismo que torna a criptomoeda cada vez mais rara conforme sua receita aumenta, valorizando o ativo.

O novo ETF será negociado na B3 sob o código HYPH11 e integrará a linha de ETFs de ativo único da Hashdex junto com o BITH11, de bitcoin, o ETHE11, de ether, o SOLH11, de solana, e o XRPH11, do XRP.

O fundo acompanhará o índice Nasdaq Hyperliquid Settlemente Price Index, que reflete o preço da criptomoeda HYPE em dólares e terá taxa global de 0,7% ao ano. O fundo será administrado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

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