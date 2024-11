Ação da Netfix tem potencial de subir até 13% com eventos ao vivo, diz BofA

As ações da Netflix podem ter um bom potencial de crescimento depois que a gigante do streaming atraiu milhões de pessoas para sua transmissão ao vivo da luta entre Jake Paul e Mike Tyson. Pelo menos foi isso que constataram analistas do Bank of America.

De acordo com reportagem do Business Insider, os especialistas aumentaram sua meta de preço para as ações de US$ 800 para US$ 1.000, crescimento de 13% em relação ao preço atual de US$ 888 na manhã de quinta-feira.

Os analistas apontaram para a "oportunidade de nocaute" do serviço em eventos ao vivo após obter audiência recorde para sua tão aguardada luta de boxe na semana passada.

O combate em si entre o youtuber Jake Paul e Mike Tyson não foi dos melhores, além de alguns problemas técnicos, mas atraiu cerca de 60 milhões de lares e 108 milhões de espectadores ao vivo.

Essas visualizações quebraram recordes e mostram o enorme potencial da Netflix no segmento de eventos ao vivo, disseram os analistas do BofA.

"A luta foi o evento esportivo mais transmitido de todos os tempos e uma prova enfática da capacidade da Netflix de agregar alcance global em escala para eventos ao vivo", escreveram os analistas nesta quinta-feira. "Apesar dos problemas técnicos relatados, vemos este evento como positivo para a ambição da Netflix em esportes/ao vivo."

Eles acrescentaram que o sucesso do evento pode impulsionar o crescimento da publicidade para futuros eventos ao vivo.

A publicidade e os eventos ao vivo são "oportunidades de crescimento interligadas", disseram os analistas, porque mais programação ao vivo podem impulsionar anúncios de alto valor e, com isso, "crescimento de vários anos" para a empresa.

"A luta provavelmente sinaliza para ligas esportivas/promotores que a Netflix agora pode oferecer audiência ao vivo em uma escala semelhante (se não maior) do que a televisão tradicional", disseram os analistas.

Agora é com Beyoncé

Todos os olhos estão voltados agora para as próximas transmissões ao vivo da Netflix, incluindo dois jogos da NFL no dia de Natal, um dos quais inclui um show do intervalo de Beyoncé.

Analistas do BofA disseram que esperam que a Netflix continue fazendo avanços na programação ao vivo, começando com seu contrato de 10 anos com o Raw da WWE a partir do início do ano que vem.

Os comentários dos analistas do banco vêm num momento em que as ações da Netflix estão em alta nos últimos meses, subindo 90% neste ano. No mês passado, ela relatou um forte resultado trimestral e emitiu uma orientação positiva que deu aos investidores confiança sobre sua posição na batalha do streaming, impulsionando suas ações para máximas históricas.