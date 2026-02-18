Fundo mira SpaceX e OpenAI antes do IPO

A Powerlaw Corp. protocolou pedido de listagem em Nova York para vender ações e permitir que investidores tenham exposição a gigantes privadas de inteligência artificial, defesa e espaço, como SpaceX, OpenAI e Anthropic, empresas nas quais o fundo já possui participações.

Segundo a Bloomberg, a gestora do fundo, Powerlaw Capital Group, administra mais de US$ 1,2 bilhão em ativos. Sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, a empresa é especializada na aquisição de ações.

O movimento ocorre em um momento em que investidores tradicionais dos EUA relatam dificuldade para acessar o crescimento de empresas privadas de tecnologia. A OpenAI, dona do ChatGPT, tem valor de mercado estimado em US$ 830 bilhões.

Especialistas apontam que, quando essas companhias eventualmente chegam ao mercado, parte relevante do valor já foi capturada por fundos de capital de risco e investidores internos, reduzindo o potencial de ganho para investidores individuais.

Um sócio-gerente da Jazz Venture Partners, investidor da Powerlaw, afirmou à Bloomberg que muitas das empresas de maior crescimento não optam por abrir capital, o que limita o acesso do público a esses ativos.

Como o fundo pretende operar

A estrutura escolhida foi a listagem direta, modalidade na qual ações já existentes, pertencentes a acionistas atuais, são vendidas ao público.

A operação depende de aprovação regulatória. Após essa etapa, investidores poderão adquirir participações por meio de corretoras no mercado aberto.

O nome Powerlaw faz referência à dinâmica de power-law no mercado de capital de risco, em que um número reduzido de empresas concentra parcela desproporcional dos retornos históricos.

O fundo já investiu US$ 355 milhões em 18 empresas privadas de tecnologia, por meio de transações secundárias. A taxa de administração prevista é de 2,5% ao ano.

Riscos do modelo

Entre os riscos citados está a possibilidade de ações de empresas fechadas serem negociadas com desconto em relação ao valor patrimonial líquido, o que pode pressionar os preços mesmo diante de um portfólio considerado sólido.

Companhias não listadas também divulgam informações limitadas e não são obrigadas a apresentar demonstrações financeiras detalhadas, o que reduz a transparência para investidores.

Segundo James Seyffart, da Bloomberg Intelligence, cresce o número de investidores que buscam exposição a empresas privadas por meio de veículos de acesso público, mas cada estrutura apresenta vantagens e desvantagens.

Embora SpaceX, OpenAI e Anthropic alimentem expectativas de um eventual IPO, não há confirmação de que essas ofertas públicas vão acontecer no curto prazo.