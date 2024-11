Max vence 'briga' com Netflix por novos assinantes; qual é a estratégia?

A plataforma de streaming Max, da Warner Bros. Discovery, superou o crescimento de assinantes da Netflix durante o terceiro trimestre de 2024.

A gigante da mídia anunciou na quinta-feira que a Max ganhou um recorde de 7,2 milhões de assinantes no terceiro trimestre, atingindo 110,5 milhões de usuários globais em 30 de setembro. Esse aumento marca o crescimento trimestral mais forte da plataforma desde seu lançamento, segundo o Quartz.

A empresa creditou o crescimento às recentes expansões em mercados internacionais, incluindo Europa e América Latina, no início deste ano.

"Graças à nossa rápida expansão internacional e ao investimento contínuo em conteúdo diversificado e de alta qualidade, vimos o ímpeto acelerar em nossos negócios globais diretos ao consumidor no terceiro trimestre", disse o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, em um comunicado à imprensa.

As ações da Warner Bros. Discovery subiram quase 12% na quinta-feira.

'Briga' com a Netflix

Isso marca a primeira vez em pelo menos cinco trimestres que a Max ultrapassou a Netflix, a plataforma de streaming líder do setor, em número de novos de assinantes.

Em outubro, a Netflix relatou ter adicionado mais de cinco milhões de assinantes pagos no terceiro trimestre de 2024. No entanto, a Netflix continua sendo a líder do setor com 282,7 milhões de assinantes pagos no final de setembro. Ainda assim, seu crescimento de assinantes desacelerou nos últimos trimestres.

Uma explicação para a desaceleração do crescimento é que um aumento de novos assinantes, impulsionado pelo fim do compartilhamento de senhas da Netflix implementada no ano passado, está começando a diminuir, segundo o Quartz

De forma mais ampla, a Netflix está mudando seu foco dos números de assinaturas e visando direcionar a atenção dos investidores para a lucratividade. A empresa disse que pararia de relatar números de assinantes no início de 2025.