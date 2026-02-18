Por que Mark Zuckerberg vai depor sobre redes sociais nos EUA

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, vai depor nesta quarta-feira, 18, em um julgamento nos Estados Unidos que discute se plataformas de redes sociais foram projetadas para induzir jovens ao uso compulsivo.

O caso foi aberto por advogados de uma jovem de 20 anos que acusa o Instagram e outras plataformas de estimularem dependência entre adolescentes.

O depoimento ocorre no âmbito de uma ação que busca responsabilizar empresas de tecnologia pelo impacto do design de seus aplicativos — como algoritmos e recursos de personalização — sobre a saúde mental de jovens.

O julgamento pode abrir precedente para milhares de processos semelhantes movidos por famílias americanas contra big techs.

No processo, os jurados analisam se a Google e a Meta criaram deliberadamente mecanismos para manter usuários jovens engajados de forma excessiva, contribuindo para quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos.

O caso envolve plataformas como YouTube e o próprio Instagram. Já TikTok e Snapchat fecharam acordos antes do início do julgamento.

Essa é a primeira vez que Zuckerberg fala diretamente a um júri sobre a segurança das plataformas da Meta.

*Com informações da AFP