Por que Mark Zuckerberg vai depor sobre redes sociais nos EUA

Depoimento ocorre em ação nos EUA que discute se plataformas foram projetadas para estimular uso compulsivo de redes sociais entre jovens

Mark Zuckerberg: CEO da Meta vai depor em julgamento nos EUA que apura se redes sociais incentivam uso compulsivo entre jovens. (Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h18.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, vai depor nesta quarta-feira, 18, em um julgamento nos Estados Unidos que discute se plataformas de redes sociais foram projetadas para induzir jovens ao uso compulsivo.

O caso foi aberto por advogados de uma jovem de 20 anos que acusa o Instagram e outras plataformas de estimularem dependência entre adolescentes.

O depoimento ocorre no âmbito de uma ação que busca responsabilizar empresas de tecnologia pelo impacto do design de seus aplicativos — como algoritmos e recursos de personalização — sobre a saúde mental de jovens.

O julgamento pode abrir precedente para milhares de processos semelhantes movidos por famílias americanas contra big techs.

No processo, os jurados analisam se a Google e a Meta criaram deliberadamente mecanismos para manter usuários jovens engajados de forma excessiva, contribuindo para quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos.

O caso envolve plataformas como YouTube e o próprio Instagram. Já TikTok e Snapchat fecharam acordos antes do início do julgamento.

Essa é a primeira vez que Zuckerberg fala diretamente a um júri sobre a segurança das plataformas da Meta.

*Com informações da AFP

