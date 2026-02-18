Por que Mark Zuckerberg vai depor sobre redes sociais nos EUA

Mark Zuckerberg: CEO da Meta vai depor em julgamento nos EUA que apura se redes sociais incentivam uso compulsivo entre jovens. (Getty Images)
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10h18.
O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, vai depor nesta quarta-feira, 18, em um julgamento nos Estados Unidos que discute se plataformas de redes sociais foram projetadas para induzir jovens ao uso compulsivo.
O caso foi aberto por advogados de uma jovem de 20 anos que acusa o Instagram e outras plataformas de estimularem dependência entre adolescentes.
O depoimento ocorre no âmbito de uma ação que busca responsabilizar empresas de tecnologia pelo impacto do design de seus aplicativos — como algoritmos e recursos de personalização — sobre a saúde mental de jovens.
O julgamento pode abrir precedente para milhares de processos semelhantes movidos por famílias americanas contra big techs.
No processo, os jurados analisam se a Google e a Meta criaram deliberadamente mecanismos para manter usuários jovens engajados de forma excessiva, contribuindo para quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos.
O caso envolve plataformas como YouTube e o próprio Instagram. Já TikTok e Snapchat fecharam acordos antes do início do julgamento.
Essa é a primeira vez que Zuckerberg fala diretamente a um júri sobre a segurança das plataformas da Meta.
*Com informações da AFP