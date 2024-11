Quem é Mike Tyson, lenda do boxe que lutará contra Jake Paul nesta sexta

Mike Tyson é um nome que transcende o boxe. Conhecido tanto pela força devastadora dentro do ringue quanto pelas polêmicas fora dele, Tyson construiu um legado que poucos esportistas conseguiram: é até hoje o boxeador mais novo a conquistar o título de campeão mundial dos pesos-pesados. A conquista veio em 1986, quando o boxeador tinha 20 anos.

Ao longo de sua carreira, o lutador acumulou 50 vitórias, 44 delas por nocaute, seis derrotas e dois 'no contest' (sem resultado).

Mas quem realmente é Mike Tyson?

Michael Gerard Tyson é amplamente reconhecido como um dos maiores boxeadores da história.

Com um início de carreira avassalador, o talento do atleta e a força única no ringue o colocaram no topo do boxe mundial, o que o transformou em um fenômeno dos esportes.

Ao longo dos anos 1980, Tyson dominou os ringues, acumulando uma sequência de vitórias e títulos que o consolidaram como uma lenda do boxe. O auge de sua carreira foi marcado por lutas memoráveis e um estilo de combate agressivo e intimidador, que lhe renderam tanto fãs quanto o respeito de críticos e adversários.

No início dos anos 1990, a trajetória do boxeador sofreu uma reviravolta. Em meio a desafios crescentes no ringue, Tyson enfrentou momentos turbulentos em sua vida pessoal. Problemas legais e episódios controversos impactaram tanto sua carreira quanto sua imagem pública, dificultando seu retorno à antiga forma nos esportes.

Apesar desses obstáculos, o legado de Tyson continua sendo uma referência para o boxe. A marca deixada por ele na modalidade, especialmente pela intensidade de suas lutas e pela juventude com que alcançou o topo, consolidou sua posição entre os maiores de todos os tempos.

Em 1996 lutou contra Evander Holyfield, pentacampeão mundial dos pesos-pesados, mas perdeu a luta. Em 1997, na revanche, Tyson mordeu a orelha de Holyfield, sendo então desclassificado em uma luta que entrou para a história e foi banido durante um ano das competições.

A famosa orelha

No dia 28 de junho de 1997, em Las Vegas, o ringue de boxe testemunhou um dos episódios mais controversos da história esportiva. Durante a revanche entre Mike Tyson e Evander Holyfield pelo título dos pesos-pesados, Tyson mordeu a orelha do adversário, arrancando um pedaço dela. O episódio gerou enorme repercussão e consolidou a luta como um dos eventos mais inesquecíveis e polêmicos do esporte.

Holyfield havia vencido Tyson por nocaute técnico no ano anterior, tomando seu título e frustrando o ex-campeão. Para Tyson, conhecido por sua postura agressiva dentro e fora do ringue, o combate de 1997 era a chance de retomar seu espaço no topo do boxe.

No entanto, desde o início, Holyfield dominou o confronto, irritando Tyson com golpes rápidos e movimentos que dificultavam qualquer reação efetiva do desafiante. Aos 31 anos, Tyson demonstrava impaciência e frustração com o controle que Holyfield exercia sobre a luta. Essa tensão crescente culminou no terceiro round, quando Tyson, aparentemente fora de controle, mordeu a orelha direita de Holyfield.

A ação chocou o público presente no MGM Grand Garden Arena e os espectadores ao redor do mundo. Holyfield reagiu imediatamente com dor e indignação, enquanto o árbitro separava os lutadores. Após avaliação médica, foi constatado que Tyson havia arrancado parte da orelha de Holyfield, que começou a sangrar no centro do ringue. Mesmo com a gravidade do incidente, a luta continuou, mas Tyson repetiu a ação, mordendo novamente o oponente. Diante da reincidência, o árbitro não teve escolha: Tyson foi desclassificado e Holyfield declarado vencedor.

O episódio teve consequências graves para a carreira de Tyson. Ele foi multado em US$ 3 milhões pela Comissão Atlética do Estado de Nevada e teve sua licença de boxe suspensa temporariamente. Para o boxe e para o público, o evento se tornou um símbolo de como a pressão, a rivalidade e o temperamento de um atleta podem resultar em comportamentos extremos.