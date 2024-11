Entenda por que luta entre Mike Tyson e Jake Paul pode ser marco nos negócios do esporte

O AT&T Stadium receberá, nesta sexta-feira, uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos do boxe. O youtuber e boxeador Jake Paul, de 27 anos, ficará frente a frente com o veterano pugilista americano Mike Tyson, de 58 anos, no evento que começará às 19h30 (de Brasília), mas que também pode ser marco nos negócios do esporte.

Em termos de negócio, essa não é uma simples luta de boxe, que acabará após 12 rounds de três minutos cada. Ao colocar frente a frente um influencer com mais de 20 milhões de inscritos no YouTube e 27 milhões de seguidores no Instagram e um dos maiores lutadores de todos os tempos, a ideia é atrair todo o tipo de telespectador para o evento — desde o fã de luta mais clássico, até o público digital de hoje.

"Trazer de volta o maior nome da história do boxe ao lado de um YouTuber, que se reinventou como atleta, é um encontro de gerações que mescla tradição e modernidade. Esse choque de eras desperta uma curiosidade única, capaz de atrair desde o fã mais clássico até o público digital, mostrando o poder do entretenimento esportivo em unir diferentes mundos", disse Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Essa mescla entre esporte e entretenimento faz também com que gere grandes interesses comerciais, por parte dos detentores dos direitos de transmissão. A prova disso é que a luta desta sexta-feira não será transmitida pela TV, aberta ou fechada, e sim pela Netflix, um dos maiores serviços de streaming do mundo, que visa atrair novos assinantes para sua plataforma.

Além da transmissão, a Netflix também preparou uma série que mostra a preparação dos dois lutadores para o evento. Chamado de “Contagem Regressiva: Jake Paul vs. Mike Tyson”, o programa tem, até o momento, três episódios e fala sobre a história de ambos nas lutas e sobre os treinos antes do grande evento. Uma "produção de filme" para uma luta de boxe.

"A luta entre Mike Tyson e Jake Paul exemplifica a crescente fusão entre esporte e entretenimento, com o apelo midiático das redes sociais ampliando o interesse comercial. Para plataformas como a Netflix, esse tipo de evento ao vivo é uma estratégia para atrair novos assinantes e competir com gigantes do setor, como Disney e Amazon, que já investem pesadamente em conteúdo esportivo", apontou Bruno Brum, CMO da agência de marketing esportivo End to End.

A tendência é que cada vez mais os eventos misturem entretenimento e esporte, justamente para conseguir alcançar um público maior. Esse modelo de negócio está se tornando popular tanto no Brasil, quanto ao redor do mundo.

No mês passado, a cidade de São Paulo recebeu o Fight Music Show 5, um evento de entretenimento de lutas de boxe entre famosos, que reservou embates com nomes conhecidos como Popó Freitas e Esquiva Falcão, o cantor MC Livinho e os ex-BBBs Lucas Penteado e Hadson Nery, o "Hadybala". Recentemente, o Deportivo Riestra, da Argentina, escalou o streamer Iván Buhajeruk, conhecido como "Spreen", como titular em uma partida do campeonato local.

Além do grande duelo entre Jake Paul e Mike Tyson, o evento desta sexta-feira ainda contará com um confronto do lutador e comediante Whindersson Nunes, que busca sua segunda vitória no boxe profissional, contra o indiano Neeraj Goyat. Esse embate é uma das lutas do card principal na categoria peso-super-médio.

O evento realizado no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, começa a partir de 19h30 (de Brasília) de sexta-feira, 15 de novembro, com o card preliminar. As lutas do card principal estão previstas para começar às 22h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo a luta do Mike Tyson?

A luta será transmitida pela Netflix com narração e comentários em português.

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas

Onde assistir: Netflix (é necessário ter assinatura do streaming para assistir)