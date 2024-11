'Só trabalho duro não traz sucesso', diz co-fundador da Netflix, que fez empresa valer US$ 289 bi

Para Marc Randolph, cofundador da Netflix, não é apenas o trabalho duro que faz uma empresa se tornar um nome mundialmente conhecido. Segundo ele, o que impulsiona o sucesso é a capacidade de priorizar os problemas certos e focar nas soluções que realmente importam. "Acreditar que só trabalho duro leva ao sucesso é um mito", disse em entrevista ao podcast The Diary of a CEO.

Para ele, foi isso o que definiu o início da trajetória da Netflix. Na época, Randolph e sua equipe gastavam horas discutindo cada detalhe na tentativa de garantir a perfeição. Mas, com o tempo, percebeu que essa busca incessante pelo polimento não era o que trazia resultados. O verdadeiro impacto vinha de colocar ideias em teste o mais rápido possível — mesmo que inacabadas.

Um desses testes foi a introdução do modelo de assinatura da Netflix, que eliminava as taxas de atraso na devolução de DVDs. A mudança trouxe uma experiência mais simples e menos estressante para os consumidores. Um pequeno ajuste ajudou a colocar a empresa no caminho do sucesso, pavimentando sua trajetória até o atual valor de mercado, de US$ 289 bilhões.

Decisões estratégicas exigem conhecimento em finanças

Essa história de sucesso da Netflix ilustra perfeitamente um conceito essencial no mundo das finanças: a importância de saber alocar recursos de forma inteligente e estratégica — algo que vai muito além do esforço contínuo.

Assim como Randolph aprendeu a priorizar o que traria retorno, os profissionais que dominam as finanças são 'treinados' para identificar onde os recursos devem ser alocados para gerar o maior valor possível.

A decisão da Netflix de eliminar as taxas de atraso foi um exemplo clássico de como uma mudança na alocação de capital pode impactar profundamente o sucesso de uma empresa. Ela não apenas melhorou a experiência do cliente, mas também otimizou os fluxos de receita de maneira sustentável.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.