FMI diz que iene é definido pelo mercado e evita falar em intervenção

O Fundo Monetário Internacional (FMI) não acredita que exista um nível ideal para o iene. O chefe da missão do órgão no Japão, Rahul Anand, ressaltou que o valor da moeda é determinado pelas forças do mercado.

O executivo pontuou que a moeda japonesa oscila com a economia aberta e a conta de capital aberta do Japão. No entanto, "as autoridades japonesas estão comprometidas com um regime cambial flexível", informou a jornalistas em falas divulgadas pela Reuters.

Anand foi questionado, ainda, sobre quais seriam as condições para justificar uma intervenção do mercado cambial japonês para sustentar o iene, algo que o chefe da missão evitou comentar.

"Não podemos especular sobre as ações futuras das autoridades." Rahul Anand, chefe da missão do FMI no Japão

O posicionamento ocorre em meio à volatilidade maior da política cambial japonesa após a reeleição da primeira-ministra Sanae Takaichi. Projeções de analistas do Citi, ouvidos pelo Financial Times, indicavam um enfraquecimento do iene frente ao dólar.

A moeda japonesa poderia se aproximar do patamar de ¥ 160, impulsionada pela valorização dos ativos locais e pelas incertezas sobre o financiamento dos novos programas governamentais.

A reeleição, assim, exerceu uma pressão tanto em relação à moeda quanto frente aos títulos públicos do país.

A inflação japonesa tem ficado acima da meta de 2% do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) há quatro anos consecutivos, enquanto Takaichi promete estímulos fiscais agressivos e cortes de impostos sem detalhar claramente as fontes de financiamento.