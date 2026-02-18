A ressaca pós-Carnaval da Vale: ADR cai quase 5% em NY

A bolsa brasileira reabre nesta quarta-feira de cinzas, 18, às 13h (horário de Brasília). E uma ação em particular promete estar de “ressaca”. Sem negócios no Brasil desde a última sexta-feira, em função do Carnaval, a Vale (VALE3) tem ativos transacionados no exterior. E os ADRs, ativos da companhia negociados nos Estados Unidos, caíram feio na sessão de ontem em Wall Street, enquanto a folia rolava por aqui. Hoje, o papel deve sentir o efeito desse tombo.

A queda de quase 5% dos ADRs da Vale coincide com o início do ano novo lunar chinês, cujos festejos terminam somente na primeira semana de março. Até lá, os mercados e a economia da China entram em recesso. Só que é justamente a demanda chinesa por minério que tem sustentado a alta da Vale em 2026. Mas não só isso.

A companhia também tem se beneficiado do movimento de realocação global que ganhou força este ano. Recursos que estavam represados nos Estados Unidos estão sendo direcionados para países emergentes, motivo pelo qual a bolsa brasileira bateu 11 recordes de fechamento apenas este ano.

A grande maioria desse fluxo estrangeiro vem por meio de estratégias passivas, ou seja, por fundos que replicam o Ibovespa no exterior, como o EWZ. E como a Vale é a empresa de maior peso no índice, acaba se beneficiando dessa injeção de capital nos ativos brasileiros. Segundo gestores, o "gringo" está vindo sem olhar as empresas no detalhe, ao menos por enquanto.

Nos últimos meses, a Vale inclusive descolou do preço internacional do minério de ferro, puxada por esse movimento de alocação global.

Na semana passada, a companhia divulgou os resultados do quarto trimestre de 2025 e do ano cheio. Apesar dos números terem sido considerados bons pelos analistas, as ações da mineradora caíram forte após o balanço.

Assim, a Vale tende a dar sequência a essas perdas na B3 nesta semana mais curta. Até aqui, a empresa acumula 24% de alta no ano e de 82,4% em 12 meses.