Colheita da soja perde ritmo no Brasil enquanto RS sofre com estiagem

A colheita da soja 2025/26 no Brasil perdeu ritmo na última semana, em comparação com o mesmo período de 2025, e levanta dúvidas sobre a possibilidade de um novo recorde.

Dados da AgRural, consultoria agrícola, mostram que os trabalhos alcançaram 21% da área cultivada no país até quinta-feira, 12, ante 16% uma semana antes e 24% no mesmo período do ano passado.

Segundo a consultoria, a desaceleração ocorreu principalmente por causa das chuvas mais intensas registradas em alguns estados.

Em Mato Grosso, por exemplo, o clima ficou mais fechado e chuvoso — um padrão conhecido como “invernado” —, reduzindo as aberturas de sol e dificultando o avanço das máquinas no campo.

“Com tempo mais úmido e fechado, problemas de qualidade nos grãos também ficaram mais comuns, especialmente no norte do estado. Com muita soja ainda por colher em regiões mais tardias, o problema poderá se estender pelas próximas semanas caso as precipitações continuem frequentes”, afirmou a AgRural em nota.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima a safra brasileira de soja em 178 milhões de toneladas. Se confirmada, a produção representará aumento de 3,8% em relação à temporada 2024/25. O dado foi divulgado no último levantamento da Conab, na semana passada.

Clima no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o cenário é oposto, segundo a AgRural. A estiagem e o calor persistem, e os produtores já começam a calcular perdas de produtividade, que podem se intensificar caso as chuvas continuem irregulares na segunda quinzena de fevereiro.

Segundo a Emater/RS-Ascar, órgão estadual responsável por prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores do estado, há déficit hídrico combinado a temperaturas elevadas, alta demanda evaporativa e baixa umidade do ar.

O quadro já provoca murchamento das plantas e envelhecimento precoce (senescência), quando a planta perde vitalidade antes do ciclo ideal, além de abortamento de flores e vagens.

O órgão projeta 6.742.236 hectares de soja no estado e informa que a produtividade estimada antes do plantio deverá ser revisada, com nova rodada de avaliações de campo prevista para a segunda quinzena de fevereiro.

Na quinta-feira passada, a Conab também apontou redução das chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, e reconheceu que o potencial produtivo já foi afetado, com perdas ainda em apuração.