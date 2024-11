Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia da série nacional Sutura, com Cláudia Abreu e Humberto Morais. Já na Apple TV+, o longa Blitz acompanha a jornada épica de George (Elliott Heffernan), um garoto de 9 anos que vive em Londres durante a Segunda Guerra Mundial.

Sutura (Prime Video)

Ícaro (Humberto Morais), um jovem residente, e a Dra. Mancini (Cláudia Abreu), uma famosa cirurgiã, tornam-se médicos do crime para resolver seus problemas, iniciando uma perigosa vida dupla da qual pode ser impossível escapar.

Um Espião Infiltrado (Netflix)

O professor aposentado Charles (Ted Danson) sente que não tem mais o que esperar da vida. Um ano após a morte da esposa, ele vive preso na mesma rotina e afastado da filha Emily (Mary Elizabeth Ellis). Mas ao ver um anúncio da detetive particular Julie (Lilah Richcreek Estrada), ele se inspira a sair em uma nova aventura. A missão de Charles? Atuar infiltrado em uma casa de repouso de São Francisco para solucionar o roubo de uma relíquia de família. Entre moradores e a equipe, todos são suspeitos e cabe a Charles resolver o caso sem chamar atenção de Didi (Stephanie Beatriz), a onipresente diretora do local. Mas fica difícil ser discreto porque o afável Charles logo se enturma com os outros moradores. Ser um espião infiltrado lança o ex-professor em uma jornada empolgante, na qual ele percebe que a vida ainda vale a pena e que ainda lhe permite se reaproximar da filha.

Piano de Família (Netflix)

Uma batalha está se formando na família Charles. No centro dela, um piano herdado. De um lado, o irmão (John David Washington) quer vendê-lo para construir a fortuna da família. Do outro, a irmã (Danielle Deadwyler) está disposta a fazer de tudo para manter o único vestígio de herança familiar. O tio (Samuel L. Jackson) tenta mediar a situação, mas é assombrado por seus próprios fantasmas do passado.

Joy (Netflix)

"Joy" retrata o nascimento de Louise Joy Brown em 1978, o primeiro "bebê de proveta" do mundo, e a jornada incansável de 10 anos até que isso fosse possível. A história é contada pela perspectiva de Jean Purdy, uma jovem enfermeira e embriologista que trabalhou com o cientista Robert Edwards e o cirurgião Patrick Steptoe para resolver o quebra-cabeças da infertilidade e conseguir a primeira fertilização in vitro do mundo. O filme celebra o poder da perseverança e as maravilhas da ciência ao acompanhar esse trio de visionários que, contra tudo e todos, lutaram pelo que acreditavam e permitiram a realização do sonho de milhões de pessoas até hoje.

Blitz (Apple TV+)

O novo longa de Sir Steve McQueen acompanha a jornada épica de George (Elliott Heffernan), um garoto de 9 anos que vive em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, Rita (Saoirse Ronan), o envia para o interior da Inglaterra para ficar em segurança, mas George, determinado a voltar para casa de sua mãe e de seu avô Gerald (Paul Weller), parte em uma aventura encontrando uma série de perigos, enquanto sua mãe, desesperada, sai em busca do menino desaparecido.