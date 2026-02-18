Carnaval do Rio: apuração nesta quarta define campeã e descarta metade das notas; entenda

O Rio de Janeiro vai conhecer nesta quarta-feira, 18, a campeã do carnaval 2026.

A TV Globo transmite a apuração a partir de 15h45 no Rio e 16h05 para todo o Brasil.

O que muda em 2026

O regulamento do Grupo Especial passa a ter seis jurados por quesito, somando 54 avaliadores. Mas nem todas as notas entram na conta final:

Na apuração, serão abertos apenas 36 envelopes (equivalente a 4 jurados para 9 quesitos).

Em seguida, como nos últimos anos, a menor nota de cada quesito sai da soma.

O total válido cai para 27 notas, o que representa metade das avaliações originalmente dadas (de 9,0 a 10,0).

Sorteios que influenciam o resultado

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) faz dois sorteios no começo da tarde:

Ordem de leitura dos quesitos: 9 bolinhas definem a sequência. Se houver igualdade de pontos, os últimos envelopes abertos podem decidir a campeã.

Descarte de jurados: o sorteio retira 2 julgadores por quesito para que apenas 36 notas sejam abertas na apuração.

Como funciona o descarte de notas na prática

Os 54 julgadores ficam distribuídos em 4 módulos ao longo da Sapucaí: um no início, dois no meio e um no fim. Há 6 cabines no total, com cabines duplas nas extremidades.

Pelo sorteio, sai um julgador por módulo nas cabines das pontas (que têm dois jurados por quesito).

Com isso, a apuração abre as notas de 36 jurados e, depois, elimina a menor nota em cada quesito para chegar às 27 válidas.

Regras de obrigatoriedade

Antes de começar a leitura das notas, a Liga verifica se todas as escolas cumpriram exigências do regulamento.

Tempo de desfile: deve ficar entre 70 e 80 minutos. Cada minuto acima de 80 (ou abaixo de 70) gera desconto de 0,1 ponto por minuto.

deve ficar entre 70 e 80 minutos. Cada minuto acima de 80 (ou abaixo de 70) gera desconto de 0,1 ponto por minuto. Número de integrantes: há regras com decréscimo de 0,5 ponto. Um exemplo é ala de baianas com menos de 60 integrantes.

Jurados em lados opostos da Avenida

Os módulos 2 e 3 são uma das novidades do regulamento de 2026. Eles foram posicionados de forma espelhada no meio da Avenida, em lados opostos da Sapucaí:

Módulo 2: Setor 6 (camarotes)

Módulo 3: Setor 7 (camarotes), de frente para o Módulo 2

Na prática, isso significa que parte do corpo de jurados avalia o desfile a partir de ângulos opostos. Com essa configuração, apresentações como comissão de frente e casal de mestre-sala e porta-bandeira precisam ser executadas em 360 graus, garantindo visibilidade e leitura coreográfica completa para avaliadores posicionados nos dois lados da pista.

Subquesitos

Pelo regulamento do Grupo Especial, os jurados só podem atribuir notas de 9,0 a 10,0 nos quesitos. A nota zero está prevista apenas se a escola deixar de apresentar completamente um fundamento.

Na prática, isso cria um efeito matemático nos subquesitos. Como cada quesito é dividido em partes com valores previamente definidos, o jurado não distribui livremente qualquer número: ele soma frações que já têm faixas limitadas.

Em alguns casos, essas faixas são tão estreitas que restam poucas combinações possíveis. Por exemplo, quando um subquesito vale até 2,0 pontos, as variações acabam concentradas em 1,8, 1,9 ou 2,0.

Ou seja, o sistema reduz a amplitude das diferenças. Pequenos décimos passam a ter peso relevante no resultado final.

Justificativa técnica passa a ser obrigatória

Outra mudança do carnaval 2026 torna obrigatória a justificativa técnica para todas as notas, inclusive as máximas. Antes, a explicação por escrito era exigida apenas quando a nota era inferior a 10.

E se houver empate? Veja os critérios

O regulamento só admite empate na 1ª colocação, e apenas se as escolas terminarem com a mesma pontuação final e os mesmos nove subtotais, considerando as 27 notas válidas.

Se a igualdade persistir, a Liesa segue esta ordem:

Comparação dos quesitos (na ordem inversa do sorteio): começa pelo último quesito lido e segue retrocedendo até aparecer diferença.

Maior número de notas 10 no conjunto dos quesitos.

Comparação das notas abaixo de 10, começando por 9,9, depois 9,8, 9,7 e assim sucessivamente.

Sorteio, se nada disso desempatar.

Quais são os quesitos avaliados

O sistema de avaliação do Grupo Especial é estruturado em nove quesitos técnicos, que analisam diferentes dimensões do desfile na Sapucaí. Entre eles estão bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, além de fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira.

Cada um desses fundamentos observa um aspecto específico da apresentação. A bateria, por exemplo, avalia ritmo e cadência. O samba-enredo examina letra e melodia. Harmonia verifica o entrosamento entre canto e instrumentos. Evolução analisa o deslocamento da escola na Avenida. Enredo e alegorias observam a coerência narrativa e o impacto visual.

Desde 2026, esses quesitos passaram a ser subdivididos em subquesitos, o que detalha ainda mais a análise. O jurado soma esses critérios internos e registra um valor único no envelope.

A escala de notas é restrita: vai de 9,0 a 10,0, com uso de frações decimais. Não existe nota abaixo de 9,0 na prática regular. Isso significa que as diferenças entre as escolas costumam ser decididas por décimos, o que torna o sistema mais sensível a pequenos erros ou falhas pontuais ao longo do desfile.