Mike Tyson perde para youtuber Jake Paul em retorno ao boxe

Em um dos combates mais aguardados do ano, a lenda do boxe Mike Tyson foi derrotado pelo youtuber Jake Paul no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O duelo reuniu mais de 61.000 pessoas.

Jake Paul venceu Mike Tyson nos pontos, por decisão unânime: 80-72, 79-73, 79-73.

A luta foi sancionada com status de profissional, ou seja, será um combate oficial e contará no histórico dos lutadores. Três juízes vão acompanhar a luta, que terá um vencedor oficial.

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Mike Tyson, de 58 anos, tem um cartel de 50 vitórias em 58 lutas, sendo 44 por nocaute. Essa será a primeira luta profissional de Tyson desde 2005. Em 2020, o atleta fez uma luta de exibição que terminou empatada.

Jake Paul, de 27 anos, tem dez vitórias, sendo sete por nocaute, e apenas uma derrota. Entre seus feitos, destaca-se a vitória contra o brasileiro Anderson Silva. O combate mais recente do youtuber aconteceu em julho de 2024, quando venceu Mike Perry por nocaute técnico no sexto round.

Quem é Jake Paul

Jake Paul, de 27 anos, é um influenciador digital americano que ganhou fama através da plataforma de vídeos Vine e, posteriormente, no YouTube, onde acumulou milhões de seguidores. Inicialmente conhecido por seu conteúdo humorístico e por participar de produções da Disney, Paul diversificou sua carreira, tornando-se empresário e, mais recentemente, boxeador. Sua entrada no mundo do boxe, no entanto, não seguiu o caminho tradicional; em vez disso, ele optou por desafiar celebridades, outros influenciadores e, eventualmente, lutadores profissionais, o que rapidamente o tornou uma figura controversa e amplamente discutida no esporte.

Paul possui um recorde de 10 vitórias e uma derrota, com sete dessas vitórias conquistadas por nocaute. Ele enfrentou personalidades de destaque, como o ex-jogador da NBA Nate Robinson e veteranos do MMA. Cada uma de suas lutas é transmitida por meio de modelos de pay-per-view, o que, juntamente com sua habilidade de autopromoção, lhe rendeu uma posição entre os atletas e influenciadores mais bem pagos do mundo.

Quanto Jake Paul deve receber para lutar contra Mike Tyson

Embora os detalhes do contrato e da bolsa exata de Paul não tenham sido oficialmente divulgados, especula-se que ele poderá ganhar cerca de US$ 40 milhões (R$ 230,4 milhões), segundo o USA Today, com o combate, um valor que engloba tanto a quantia pela luta quanto o potencial de ganhos com o pay-per-view. Em uma coletiva de imprensa em agosto, Paul declarou: “Estou aqui para ganhar US$ 40 milhões e nocautear uma lenda.”

Para Tyson, por outro lado, o montante esperado é menor. Estima-se que ele possa ganhar em torno de US$ 20 milhões (R$ 115,2 milhões) por sua participação na luta. Esse valor foi sugerido por especialistas da indústria do boxe e comentado pelo apresentador Jimmy Kimmel, durante uma entrevista com Tyson em seu programa “Jimmy Kimmel Live”. Ao longo da conversa, Kimmel aludiu ao valor mencionado, indicando que, mesmo em uma luta de exibição, os ganhos financeiros de Tyson continuam sendo relevantes.

A luta entre Paul e Tyson, um influenciador e uma lenda do boxe, representa uma convergência única entre o esporte e o entretenimento digital, com milhões de pessoas interessadas tanto no resultado quanto na possibilidade de ver duas figuras de gerações diferentes no ringue. A popularidade de Paul nas redes sociais, unida ao legado de Tyson, promete atrair grande audiência para a estreia da Netflix no mercado de transmissões esportivas ao vivo. Esse evento está sendo aguardado como um marco para ambas as carreiras e também para o streaming esportivo.