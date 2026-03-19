Samsung quer investir US$ 73 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de IA

A Samsung confirmou, nesta quinta-feira, 19, que investirá US$ 73,24 bilhões em pesquisas para acelerar sua presença na liderança do setor de inteligência artificial. O foco será a fabricação de semicondutores, componentes considerados essenciais para o crescimento do mercado no estado atual.

A sul-coreana é uma das principais produtoras de chips de memória de alta largura de banda (HBM), subconjunto da memória DRAM que se tornou relevante para abastecer a quantidade de empresas interessadas na guinada da IA. A crescente, inclusive, acarretará em maiores quantidades de emissão de dióxido de carbono, apontou uma pesquisa da TechInsights.

“O aumento expressivo da HBM e de outras memórias avançadas, impulsionado pela IA, provavelmente elevará as emissões da fabricação de semicondutores em termos absolutos", comentou o pesquisador sênior Stephen Russell, da TechInsights, que também mencionou que o processo de produção se tornará mais complexo para incluir etapas de iniciativas ambientais.

Em comunicado, a empresa também confirmou que busca parcerias para aprimorar divisões de robótica, tecnologia médica, automotiva e mais com soluções que potencializem os produtos.

Samsung posiciona IA como frente inovadora

A tecnologia tem se tornado uma parte relevante das inovações da empresa. Mais recentemente, foi revelada uma integração entre Galaxy AI e o agente da Perplexity para todos os apps disponíveis em aparelhos selecionados da marca, como Notas, Galeria, Relógio e Calendário. O robô já estava disponível nas televisões da companhia e agora passará a operar de forma transversal em diferentes produtos.

“A Galaxy AI atua como um orquestrador, reunindo diferentes formas de IA em uma experiência única, natural e coesa”, afirmou o COO da Samsung Electronics, Won-Joo Choi, em comunicado publicado no blog oficial.

Adicionalmente, empresas como Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft confirmaram movimentos similares com a intenção de gastar US$ 650 bilhões ao longo de 2026 para acelerar o crescimento do mercado de inteligência artificial a partir de iniciativas próprias. O foco dos recursos financeiros será a construção de mais centros de processamento de dados e infraestrutura para a fabricação de chips avançados, que equiparão softwares que necessitam de dezenas de milhares de dólares para funcionarem de forma satisfatória.