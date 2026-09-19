ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity: qual usar para cada tipo de tarefa

Cada ferramenta de IA oferece recursos que podem se encaixar melhor em diferentes tarefas (Imagem gerada por IA)
Redatora
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05h00.
Escolher uma ferramenta de IA para trabalhar pode ficar mais difícil quando quatro opções oferecem recursos cada vez mais parecidos.
ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity conseguem responder perguntas, analisar informações e ajudar na produção de conteúdo, mas possuem recursos e integrações que podem favorecer determinados usos.
A diferença aparece principalmente quando a tarefa exige mais do que uma resposta simples.
Pesquisa com fontes, análise de arquivos, trabalhos longos e acesso a serviços externos são situações em que vale observar o que cada plataforma oferece.
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O ChatGPT reúne recursos voltados para pesquisa, análise e produção de materiais.
A Pesquisa aprofundada consegue consultar várias fontes, organizar um plano de investigação e entregar um relatório com citações. Também é possível indicar sites específicos e fornecer arquivos para contextualizar a tarefa.
Para projetos que continuam por vários dias, os Projetos mantêm conversas, arquivos e instruções no mesmo espaço. Isso pode ser útil para pesquisas, produção de conteúdo e outras atividades que exigem contexto acumulado.
O Claude ganhou recursos voltados para trabalhos extensos. A versão Sonnet 4.6, por exemplo, recebeu melhorias em programação, uso do computador, raciocínio com grandes volumes de informação e planejamento de tarefas com várias etapas.
A Anthropic também destaca o uso da ferramenta para documentos, planilhas e apresentações. Pode ser uma opção interessante para quem trabalha com grandes conjuntos de documentos ou precisa revisar e transformar materiais complexos.
A própria Anthropic identificou documentos, relatórios e explicações entre os tipos mais frequentes de resultados produzidos nas conversas do Claude.
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O Gemini ganha espaço quando a tarefa depende de serviços do Google. Seu Deep Research pode pesquisar informações em tempo real usando a Pesquisa Google e, quando disponíveis, fontes como Gmail e Drive. Também é possível adicionar arquivos e notebooks do NotebookLM à investigação.
A ferramenta ainda permite revisar o plano de pesquisa antes da execução e gerar relatórios estruturados.
Para quem já concentra documentos, mensagens e outros materiais no ecossistema Google, essas integrações podem reduzir etapas no trabalho.
O Perplexity tem a pesquisa como centro da experiência. O recurso Pro Search realiza buscas mais aprofundadas e combina informações de diferentes fontes para responder a perguntas complexas.
Usuários Pro também podem escolher entre diferentes modelos durante as pesquisas. Por isso, a plataforma pode ser especialmente útil quando a prioridade é levantar informações e consultar referências rapidamente.
A presença de citações também facilita conferir de onde vieram os dados antes de utilizá-los.
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A resposta depende do trabalho. Para uma pesquisa estruturada, o ChatGPT oferece recursos de investigação e organização; o Claude pode atender bem a tarefas extensas de análise, escrita e código; o Gemini ganha conveniência quando arquivos e informações estão no Google; e o Perplexity coloca a busca e as fontes no centro da experiência.
Para profissionais, conhecer essas diferenças permite escolher a ferramenta pelo tipo de tarefa, em vez de tentar usar a mesma IA para tudo.
Em trabalhos que envolvem informações importantes, porém, nenhuma dessas plataformas elimina a necessidade de conferir fontes e revisar o resultado antes de utilizá-lo.