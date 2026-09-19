ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity: qual usar para cada tipo de tarefa

Escolher uma ferramenta de IA para trabalhar pode ficar mais difícil quando quatro opções oferecem recursos cada vez mais parecidos.

ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity conseguem responder perguntas, analisar informações e ajudar na produção de conteúdo, mas possuem recursos e integrações que podem favorecer determinados usos.

A diferença aparece principalmente quando a tarefa exige mais do que uma resposta simples.

Pesquisa com fontes, análise de arquivos, trabalhos longos e acesso a serviços externos são situações em que vale observar o que cada plataforma oferece.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

ChatGPT para pesquisa e trabalhos recorrentes

O ChatGPT reúne recursos voltados para pesquisa, análise e produção de materiais.

A Pesquisa aprofundada consegue consultar várias fontes, organizar um plano de investigação e entregar um relatório com citações. Também é possível indicar sites específicos e fornecer arquivos para contextualizar a tarefa.

Para projetos que continuam por vários dias, os Projetos mantêm conversas, arquivos e instruções no mesmo espaço. Isso pode ser útil para pesquisas, produção de conteúdo e outras atividades que exigem contexto acumulado.

Claude para documentos, código e tarefas longas

O Claude ganhou recursos voltados para trabalhos extensos. A versão Sonnet 4.6, por exemplo, recebeu melhorias em programação, uso do computador, raciocínio com grandes volumes de informação e planejamento de tarefas com várias etapas.

A Anthropic também destaca o uso da ferramenta para documentos, planilhas e apresentações. Pode ser uma opção interessante para quem trabalha com grandes conjuntos de documentos ou precisa revisar e transformar materiais complexos.

A própria Anthropic identificou documentos, relatórios e explicações entre os tipos mais frequentes de resultados produzidos nas conversas do Claude.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Gemini para quem trabalha no ecossistema Google

O Gemini ganha espaço quando a tarefa depende de serviços do Google. Seu Deep Research pode pesquisar informações em tempo real usando a Pesquisa Google e, quando disponíveis, fontes como Gmail e Drive. Também é possível adicionar arquivos e notebooks do NotebookLM à investigação.

A ferramenta ainda permite revisar o plano de pesquisa antes da execução e gerar relatórios estruturados.

Para quem já concentra documentos, mensagens e outros materiais no ecossistema Google, essas integrações podem reduzir etapas no trabalho.

Perplexity para encontrar e conferir informações

O Perplexity tem a pesquisa como centro da experiência. O recurso Pro Search realiza buscas mais aprofundadas e combina informações de diferentes fontes para responder a perguntas complexas.

Usuários Pro também podem escolher entre diferentes modelos durante as pesquisas. Por isso, a plataforma pode ser especialmente útil quando a prioridade é levantar informações e consultar referências rapidamente.

A presença de citações também facilita conferir de onde vieram os dados antes de utilizá-los.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Afinal, qual escolher?

A resposta depende do trabalho. Para uma pesquisa estruturada, o ChatGPT oferece recursos de investigação e organização; o Claude pode atender bem a tarefas extensas de análise, escrita e código; o Gemini ganha conveniência quando arquivos e informações estão no Google; e o Perplexity coloca a busca e as fontes no centro da experiência.

Para profissionais, conhecer essas diferenças permite escolher a ferramenta pelo tipo de tarefa, em vez de tentar usar a mesma IA para tudo.

Em trabalhos que envolvem informações importantes, porém, nenhuma dessas plataformas elimina a necessidade de conferir fontes e revisar o resultado antes de utilizá-lo.