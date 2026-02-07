Big techs projetam investimento de US$ 650 bilhões para dominar IA em 2026

Quatro gigantes da tecnologia dos Estados Unidos — Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft — projetam investimentos em capital (capex) de cerca de US$ 650 bilhões em 2026, na tentativa de dominar o setor de inteligência artificial (IA).

O valor, que representa um aumento de 60% em relação ao ano anterior, será destinado à construção de novos data centers e toda a infraestrutura necessária para operá-los, como componentes como chips, cabos de rede, servidores e geradores de energia reserva.

Os gastos previstos são inéditos, pelo menos para este século. Segundo a Bloomberg, a estimativa de cada uma dessas empresas para este ano superaria, isoladamente, o maior volume de capex já feito por qualquer corporação em um único ano nos últimos dez anos.

Amazon lidera disputa

Na semana passada, a Meta afirmou que seu capex anual subirá para até US$ 135 bilhões — um salto de cerca de 87%. No mesmo dia, a Microsoft anunciou um aumento de 66% nos aportes de capital no segundo trimestre, acima das estimativas, notícia que desencadeou a segunda maior queda diária de valuation para uma única ação na história.

A Alphabet anunciou uma projeção de investimento de capital de US$185 bi. Isso não só superou as expectativas dos analistas, como também ultrapassou o capex de uma vasta fatia da indústria americana.

Já a Amazon foi além, com um plano de US$ 200 bilhões em investimentos para 2026, o que também derrubou suas ações no after-market.

Para efeito de comparação, cerca de 21 das maiores companhias que pertencem a diversos setores dos EUA devem somar US$ 180 bilhões em capex em 2026, de acordo com estimativas compiladas pela Bloomberg.

Ao todo, as quatro empresas perderam mais de US$ 950 bilhões em valor de mercado desde que divulgaram seus últimos resultados e projeções. Por outro lado, fabricantes de hardwares de IA registraram altas, incluindo Nvidia Corp., Advanced Micro Devices (AMC) Inc. e Broadcom Inc.

Estratégias

Construir os modelos de software de ponta para essa mudança é um processo caro, pois exige conectar milhares de chips que custam dezenas de milhares de dólares cada.

No entanto, cada empresa esboçou uma estratégia para recuperar esses investimentos, todas apoiadas na mesma premissa: que recursos de IA vão exercer um papel cada vez mais importante na vida das pessoas, no trabalho e em casa.

Para se ter uma ideia, o capex está redefinindo as prioridades das empresas. Há poucos anos, a Meta concentrava seus ativos em campi corporativos e escritórios. Agora, gastou mais em infraestrutura, pela primeira vez em seis anos. A companhia encerrou 2025 com US$ 176 bilhões em propriedades e equipamentos, cinco vezes mais que em 2019.

Desafios

Com os números em alta, resta saber se as empresas conseguirão executar seus planos. Elas já competem por recursos escassos: eletricistas, betoneiras, construtoras e chips da Nvidia produzidos pela TSMC.

Outro desafio é o financiamento. Meta, Google, Amazon e Microsoft são dominantes em seus setores e têm caixas robustos. Mas ao direcionar esse dinheiro para um futuro baseado em IA, testam tanto suas reservas quanto a paciência dos investidores.

Hesitação dos investidores

O que está mais claro é que investidores que correram para comprar ações das big techs ao longo do último ano passaram a demonstrar maior hesitação diante da disparada generalizada do capex.

Em alguns casos, venderam as ações mesmo quando os negócios principais — de publicidade online e busca, e-commerce e software de produtividade — seguiram sem mudanças, ainda acima das projeções.