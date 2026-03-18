Microsoft ameaça processar dona do ChatGPT e Amazon

Um relacionamento de sete anos pode acabar na justiça.

A Microsoft avalia processar a OpenAI e a Amazon após um acordo estimado em US$ 50 bilhões que pode violar contratos existentes, segundo o Financial Times.

A disputa envolve o uso da infraestrutura da AWS para oferecer o novo produto comercial da OpenAI, chamado Frontier. O ponto central é se a iniciativa fere a cláusula que exige que o acesso aos modelos da empresa seja feito via Azure.

Executivos da Microsoft afirmam que a estrutura proposta por Amazon e OpenAI viola “o espírito, senão a letra” do contrato. Internamente, a empresa já sinalizou que pode recorrer à Justiça caso o acordo avance.

A OpenAI e a Amazon afirmam que a solução foi desenhada para contornar restrições contratuais sem descumpri-las.

Contrato sob pressão

A parceria entre Microsoft e OpenAI começou em 2019 com um investimento de US$ 1 bilhão, que estabeleceu o Azure como provedor exclusivo de nuvem.

Esse modelo impulsionou a receita da Microsoft, com produtos da OpenAI contribuindo para recordes no Azure.

O acordo, porém, foi flexibilizado em outubro de 2025, quando a OpenAI passou a poder utilizar outros provedores de nuvem. Ainda assim, a Microsoft manteve direitos sobre o uso de APIs, exigindo que chamadas aos modelos continuem passando pelo Azure.

O novo conflito gira em torno dessa cláusula.

Disputa técnica e jurídica

Amazon e OpenAI desenvolvem um sistema chamado Stateful Runtime Environment, que permitiria integrar os modelos a dados e sistemas hospedados na AWS.

A proposta é criar aplicações com memória e contexto — chamadas de sistemas “stateful” — sem oferecer acesso direto aos modelos via API.

A Microsoft contesta a viabilidade técnica da solução e entende que, na prática, ela exigiria uso do Azure.

Internamente, a AWS orientou funcionários a evitar termos que indiquem acesso direto aos modelos da OpenAI, limitando descrições a expressões como “integrado” ou “habilitado por”.

Relação em deterioração

O episódio evidencia uma mudança na relação entre as empresas.

A OpenAI busca diversificar parceiros e reduzir dependência da Microsoft, enquanto a gigante de tecnologia passa a enxergar a startup como concorrente em serviços corporativos de IA.

A tensão ocorre em um momento sensível. A OpenAI avalia abrir capital e já enfrenta uma ação judicial movida por Elon Musk contra o CEO Sam Altman.

Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, um novo processo poderia afetar diretamente esses planos.