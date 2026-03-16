Google, Amazon, Meta e outras gigantes de tecnologia fecham acordo para combater hackers

As empresas Google, OpenAI, Amazon, Meta e outras gigantes do setor de tecnologia se juntaram em compromisso para compartilhar informações entre si sobre potenciais ataques ou golpes virtuais referentes ao uso dos vários serviços que disponibilizam. A informação é de uma reportagem da Axios, que aponta que a colaboração com fins de ampliar a segurança vem após a inteligência artificial ter facilitado para invasores danificarem os mecanismos de proteção desenvolvidos para os ambientes digitais das companhias.

Intitulado Online Services Accord Against Scams, o acordo "busca impulsionar uma resposta unificada da indústria, juntamente com governos, autoridades policiais, ONGs e outros que trabalham para combater fraudes e golpes", como foi informado em um rascunho do texto enviado à reportagem. A reunião para aprovar a ideia antecedeu a conferência Global Fraud Summit 2026, que acontece nesta semana em Viena, na Áustria, e discute operações para evitar ataques digitais e fraudes com governos e líderes de diferentes setores.

Ao todo, foram 8 empresas que assinaram o texto inicial: Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe e Match Group, dona dos aplicativos de relacionamento Tinder e Hinge. Com a divulgação de informações entre si, as companhias esperam conseguir desenvolver ferramentas para antecipar ataques aos seus sistemas, pensar em formas mais seguras para transações financeiras e criar outras iniciativas para aumentar a segurança interna e para usuários.

Colaboração voluntária

As 8 empresas consultadas não receberão multas ou outras penalidades caso deixem de cooperar com o sistema, que é colaborativo e voluntário para os envolvidos. Nathaniel Gleicher, diretor global de políticas de segurança para a Meta, disse à Axios que as companhias já estavam conversando em si para evitar golpistas no dia a dia; agora, a diferença é que as conversas serão direcionadas para um canal específico em busca de agilizar as comunicações também com empresas e instituições governamentais parceiras que forneçam métodos de segurança para as Big Techs.

Os métodos já previstos para adoção coletiva também incluem sistemas de detecção de problemas com IA, de modo que usuários devem esperar que mais métodos de segurança sejam aplicados no uso das plataformas, aumentando as já extensas políticas de segurança adotadas pelas empresas.

A iniciativa também pretende diminuir casos como o roubo de dados que afetou o Google em 2025 e atingiu mais de 200 empresas que utilizavam a plataforma Salesforce. A multinacional é uma das mais afetadas por vazamentos de informações particulares: o site Have I Been Pwned chegou a apontar o Gmail como destaque em compartilhamento de senhas e endereços de e-mail a partir de vírus.