Alibaba e Baidu anunciam aumento de preços em meio à alta dos chips de memória

Em 18 de março, as empresas chinesas de computação em nuvem Alibaba Cloud e Baidu AI Cloud anunciaram aumento de preços para serviços de computação e armazenamento voltados à inteligência artificial. As medidas ocorrem após a forte expansão das aplicações de IA e o aumento do custo de hardware. O movimento também coincide com uma nova rodada de alta global nos preços de chips de memória, impulsionada pela demanda de servidores de IA e por restrições de oferta.

Horas depois do anúncio da Alibaba Cloud, a Baidu AI Cloud informou que iniciaria uma otimização estrutural de preços para produtos ligados a poder computacional e armazenamento. As empresas apontam que o crescimento das aplicações de IA elevou o consumo de infraestrutura e pressionou custos na cadeia de tecnologia.

O anúncio repercutiu no mercado financeiro. No mesmo dia, ações de empresas ligadas a chips de memória registraram forte alta na China. Papéis de companhias como Xice Testing, Langke Technology e Shenzhen Keda atingiram o limite diário de valorização de 20%. Outras empresas, como Shannon Chip Innovation, também avançaram.

Preços de memória sobem em todo o mercado

A alta atinge diferentes tipos de chips de memória, incluindo DRAM e NAND. No início de março, as fabricantes globais Samsung Electronics e SK Hynix informaram clientes que elevariam os preços da DRAM no segundo trimestre de 2026. Os chips DDR5 devem registrar aumento médio de cerca de 40%, enquanto alguns produtos de alto desempenho podem dobrar de preço.

No mercado à vista, a alta ocorreu de forma ainda mais rápida. Distribuidores relatam que determinados chips subiram de US$ 24 em fevereiro para cerca de US$ 28,5 em meados de março, um avanço próximo de 20%.

Dados da consultoria TrendForce indicam que, no primeiro trimestre de 2026, o preço contratual da DRAM subiu entre 90% e 95% em relação ao trimestre anterior. Já a memória flash NAND registrou aumento entre 55% e 60%.

Segundo estimativa da Sigmaintell Consulting, a oferta global de DRAM, excluindo HBM, deve cair cerca de 3% em 2026. A consultoria avalia que a escassez de capacidade deve persistir ao longo do ano, mantendo pressão sobre os preços.

Demanda de IA amplia consumo de armazenamento

O principal fator por trás da alta é a expansão da inteligência artificial. Servidores dedicados à IA exigem entre oito e dez vezes mais capacidade de armazenamento do que servidores tradicionais.

À medida que modelos de IA avançam da fase de treinamento para aplicações em larga escala, a demanda por infraestrutura cresce rapidamente. Projeções da consultoria Gartner indicam que as remessas globais de servidores de IA devem crescer mais de 180% em 2026 e superar 1,5 milhão de unidades no ano.

Esse volume exige mais de 12 milhões de chips de memória dedicados à IA. Em comparação, a capacidade global de produção em 2025 era de cerca de 8 milhões de unidades, o que aponta um déficit superior a 30%.

A associação da indústria de semicondutores SEMI projeta que as vendas globais de chips voltados a servidores de IA devem alcançar US$ 169 bilhões em 2026, alta de 55% em relação ao ano anterior. A demanda por memória HBM, usada em sistemas de alto desempenho, cresce com maior intensidade.

Oferta restrita reforça tendência de alta

O ciclo de estoques da indústria global de memória caiu para níveis historicamente baixos. A SK Hynix informou que seu estoque equivale a cerca de quatro semanas de produção.

Fabricantes também direcionam capacidade de produção para chips de maior valor voltados a data centers de IA, o que reduz a produção de memória para eletrônicos de consumo.

A japonesa Kioxia informou que sua capacidade anual de memória NAND para 2026 já está totalmente comprometida. A empresa projeta que o aperto de oferta deve continuar até 2027.

Fabricantes ampliam lucros com alta do setor

A valorização dos chips de memória beneficia fabricantes globais. Relatório do banco Goldman Sachs elevou a previsão de lucro operacional da Samsung Electronics para 2026, estimando cerca de 239 trilhões de won (aproximadamente US$ 170 bilhões). A projeção para a SK Hynix também foi revisada para cima.

O banco UBS aumentou a estimativa de lucro por ação da Micron Technology para o ano fiscal de 2026.

Empresas chinesas também registram crescimento. A fabricante Biwin Storage prevê receita entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de yuans nos dois primeiros meses de 2026, alta anual de até 395%. O lucro líquido da empresa também deve reverter prejuízo registrado no ano anterior.

A GigaDevice ampliou seu portfólio com produtos de memória NOR Flash, SLC NAND e DRAM de nicho, além de microcontroladores usados na indústria automotiva. A empresa projeta lucro líquido de cerca de 1,61 bilhão de yuans em 2025.

Fabricantes chineses como Yangtze Memory Technologies e Changxin Memory Technologies também ampliam investimentos em tecnologia e produção.

Analistas de mercado avaliam que a demanda por armazenamento ligado à inteligência artificial deve continuar nos próximos anos. Relatórios de instituições como CITIC Securities e China Merchants Securities apontam que a escassez global de chips de memória pode persistir até pelo menos 2027.