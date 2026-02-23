Samsung amplia Galaxy AI com agente da Perplexity e leva comando por voz a todo o ecossistema

A Samsung anunciou a ampliação da Galaxy AI com a integração do agente da Perplexity em todos os aplicativos do seu ecossistema. A novidade permitirá que usuários acionem a ferramenta por comando de voz — “Oi, Plex” — na próxima linha de aparelhos da companhia.

O robô já estava disponível nas televisões da marca e agora passará a operar de forma transversal em dispositivos móveis. A integração alcançará aplicativos nativos como Notas, Galeria, Relógio e Calendário, além de apps selecionados de empresas terceiras após o lançamento.

A proposta é transformar a Galaxy AI em um “orquestrador” de diferentes modelos de inteligência artificial dentro de uma única interface. “A Galaxy AI atua como um orquestrador, reunindo diferentes formas de IA em uma experiência única, natural e coesa”, afirmou o COO da Samsung Electronics, Won-Joo Choi, em comunicado publicado no blog oficial da empresa.

Segundo o executivo, a estratégia faz parte da meta de construir um ecossistema de IA “aberto e inclusivo”, ampliando as opções dos usuários na execução de tarefas cotidianas. A empresa informou que divulgará “em breve” a lista de aparelhos compatíveis e o cronograma da atualização.

Com o movimento, a Samsung antecipa a oferta de IA integrada em larga escala no mobile, enquanto a Apple ainda enfrenta desafios para unificar recursos avançados de IA em seu ecossistema de iPhones, Macs e TVs. A disputa reforça a nova fase da concorrência entre fabricantes, agora centrada na capacidade de integrar agentes inteligentes aos sistemas operacionais.

O que é a Perplexity

Fundada em 2022, a Perplexity surgiu como uma ferramenta de IA voltada a respostas rápidas e com indicação de fontes, combinando funções de chatbot e mecanismo de busca. O posicionamento atraiu pesquisadores e estudantes interessados em maior confiabilidade nas respostas automatizadas.

Avaliada em US$ 18 bilhões, a empresa expandiu sua atuação para comércio digital, finanças, navegação na internet e programação por meio de API pública, interface que permite integração com outros sistemas. A companhia também desenvolve um assistente pessoal capaz de executar tarefas em aplicativos conectados ao dispositivo do usuário.