Alibaba reporta receita abaixo do esperado e lucro cai 66%

A Alibaba divulgou resultados do quarto trimestre abaixo das expectativas do mercado, em meio a um ambiente mais desafiador para empresas de tecnologia na Ásia.

A receita somou 284,8 bilhões de yuans (US$ 40,7 bilhões), abaixo da projeção de 290,7 bilhões de yuans.

O lucro líquido recuou 66% na comparação anual, totalizando US$ 2,2 milhões.

Mesmo com sinais de recuperação do consumo na China, o desempenho da companhia segue pressionado. O avanço mais lento da demanda ocorre em paralelo ao aumento de investimentos em novas áreas de negócio.

Esses aportes têm impactado a rentabilidade no curto prazo, em um cenário de maior competição e desaceleração no setor de tecnologia na região.

Aposta em IA pressiona margens

Em paralelo, a Alibaba acelera a transição estratégica para inteligência artificial (IA) e computação em nuvem, com aportes bilionários voltados ao desenvolvimento de modelos próprios e infraestrutura.

A companhia busca se reposicionar além do e-commerce, em uma corrida para competir com gigantes globais de tecnologia.

"A IA é e continuará sendo um dos nossos principais motores de crescimento." Eddie Wu, CEO do Alibaba Group

O avanço no chamado "comércio agêntico", que integra IA generativa a plataformas de consumo, permite que sistemas automatizados executem toda a jornada de compra.

"Olhando para o futuro, estamos bem posicionados para impulsionar o crescimento tanto na IA empresarial quanto na IA para o consumidor", acrescentou o CEO do Alibaba Group, Eddie Wu.

A estratégia, no entanto, tende a pressionar margens no curto prazo, em troca de potencial de crescimento estrutural no longo prazo, segundo analistas ouvidos pela CNBC.

Aumento de preços

Alibaba e Baidu anunciaram reajustes nos preços de serviços de computação em nuvem e armazenamento voltados à IA, refletindo a pressão crescente nos custos de infraestrutura.

A nova rodada de alta global nos chips de memória é impulsionada pela demanda acelerada por servidores de IA e por restrições de oferta, o que tem encarecido e pressionado toda a cadeia tecnológica.

Ação cai com aversão ao risco

Os números foram mal recebidos pelo mercado. As ações da Alibaba listadas em Hong Kong recuaram mais de 4% após a divulgação.

O movimento ocorre em um cenário de maior aversão a risco para o setor de tecnologia na Ásia.

A escalada da guerra no Oriente Médio e à alta do petróleo, fatores que elevam as preocupações com inflação e com a cadeia global de semicondutores, pioram o contexto.