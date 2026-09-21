Como a inteligência artificial reduziu os acidentes de frota da MBRF

A MBRF registrou uma redução de 73% na taxa de frequência de acidentes por milhão de quilômetros rodados em sua operação logística, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 21. A companhia de alimentos afirma que o indicador ficou 42% abaixo da média móvel dos últimos 12 meses, no menor nível já registrado pela empresa.

O resultado é de uma operação que percorre cerca de 700 milhões de quilômetros por ano e reúne mais de 28 mil motoristas cadastrados e aproximadamente 300 transportadoras parceiras. A estratégia adotada pela companhia inclui o uso de inteligência artificial, análise de dados e sistemas de monitoramento para identificar riscos durante o transporte.

As ferramentas são utilizadas para localizar trechos considerados críticos, analisar padrões de comportamento dos motoristas e orientar medidas de prevenção junto às equipes responsáveis pela operação e às empresas de transporte.

Atualmente, 90% da frota utilizada pela MBRF possui câmeras instaladas. Todos os veículos também são monitorados por telemetria, tecnologia que coleta e transmite dados sobre o funcionamento e a condução dos veículos.

A combinação das informações obtidas pelas câmeras e pelos sistemas de telemetria permite acompanhar a operação e identificar situações que podem exigir medidas preventivas.

"Segurança não é apenas um indicador operacional. É uma diretriz que orienta a forma como tomamos decisões e conduzimos nossa operação diariamente. Os resultados refletem o investimento contínuo em tecnologia, capacitação e, principalmente, cuidado com as pessoas que estão nas estradas", afirma Heraldo Geres, vice-presidente Jurídico, Tributário, de Assuntos Corporativos e Gente da MBRF.

Treinamentos alcançaram mais de 65 mil participações no último ano

A estratégia de segurança da MBRF também inclui programas de capacitação para profissionais envolvidos no transporte. No último ano, a companhia realizou mais de 65 mil treinamentos relacionados à segurança e à condução responsável.

Em parceria com a Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte (Fabet), a empresa também formou 612 motoristas educadores. Esses profissionais atuam na disseminação de práticas de segurança entre os trabalhadores que integram a cadeia logística.

Outra frente envolve a estrutura destinada ao descanso dos motoristas. A MBRF mantém quatro salas de apoio localizadas em Antonina (PR), Lontras (SC), Montes Claros (MG) e Cuiabá (MT).

Os espaços disponibilizam estrutura para descanso, higiene e recuperação física. As unidades também recebem ações de conscientização sobre fadiga, condição associada ao risco de acidentes durante a condução.

Segundo a companhia, a escolha das localidades considerou análises das rotas e das necessidades de descanso dos motoristas. Após dez anos de implementação e acompanhamento da iniciativa, os locais atendidos apresentaram melhora de 71,4% nos indicadores de segurança.

Programa Safrinha Segura atua em seis estados

A empresa mantém ainda o Safrinha Segura, programa direcionado aos transportadores de matéria-prima e presente em seis estados brasileiros. A iniciativa realiza encontros periódicos sobre prevenção de acidentes, conscientização e compartilhamento de experiências entre profissionais ligados à operação.

"A evolução dos indicadores reforça a estratégia da MBRF de utilizar tecnologia e inteligência de dados para tornar sua operação mais eficiente e segura. Ao reduzir a exposição a riscos em uma malha logística de grande escala, a companhia busca proteger nossos profissionais, apoiar as transportadoras parceiras e contribuir para a segurança de todos que compartilham as estradas brasileiras", afirma Geres.