PwC lança plataforma de IA e exige que funcionários se adequem à tecnologia

Para Paul Griggs, CEO da multinacional de consultoria PwC nos Estados Unidos, sócios e trabalhadores de cargos mais altos da empresa que não se adaptem ao uso de inteligência artificial na rotina corporativa deixarão de ter espaço na companhia. Em entrevista ao Financial Times, o executivo comentou que "ninguém ganha passe livre" para não se adequar às mudanças, por quaisquer que sejam motivos.

De acordo com ele, até mesmo os funcionários que ocupam cargos de nível sênior poderão ser substituídos por trabalhadores mais flexíveis ao uso da tecnologia. “Estou contratando o mesmo número de contadores e consultores tradicionais em relação aos engenheiros, proporcionalmente, que contraía há três anos? Não", disse, explicando que as iniciativas para automação de tarefas impactaram diretamente no padrão de contratação.

No ano passado, 5 mil e 600 funcionários foram desligados da companhia para dar espaço a contratações com foco em dados. Na época, a empresa disse ao FT que estava atingindo as metas de investimento e que havia capacitado "mais de 315 mil pessoas em IA" para acelerar a produtividade.

Hoje, a PwC pensa em desenvolver ferramentas de consultoria e tributação operadas por IA sem a necessidade do acompanhamento de um profissional da empresa para conclusões simples. Isso estaria disponível a usuários a partir de uma assinatura que seria cobrada por hora, representando uma mudança no formato de pagamento atual e incentivando clientes a procurarem ajuda de trabalhadores humanos somente em casos que a tecnologia não saiba solucionar.

PwC One adicionará automação à multinacional

Uma das iniciativas que apresenta as mudanças com inteligência artificial aos clientes da PwC é a plataforma PwC One, lançada nesta quinta-feira, 19, em acesso antecipado mediante pedidos. Ela disponibiliza ferramentas como um "detector de anomalias" para identificar erros em processos variados e outros cinco serviços automatizados a partir de um preço pensado para ser mais acessível no lançamento completo, que deve ter mais funcionalidades.

A ideia é incentivar que os chefes de núcleos pensem em como adaptar os serviços que comandam para a PwC One, que deve liberá-los para trabalhos menos repetitivos e desenvolvimento de serviços inéditos da marca.

“Com o tempo, isso fará com que cada vez mais do nosso trabalho seja baseado em preços por resultado, o que acredito que nossos clientes aceitarão prontamente, porque, no fim das contas, a única coisa que importa para eles é o resultado entregue", opinou Griggs ao FT. Para acompanhar a eficácia dos progressos voltados para IA, o executivo comentou que a empresa analisará o desempenho individual dos funcionários a partir de critérios como receita e avaliará líderes a partir de suas capacidades de implementarem IA na rotina das próprias equipes.