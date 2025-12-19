Os três pilares essenciais para o sucesso da OpenAI, segundo Sam Altman

Em uma recente entrevista ao podcast Big Technology, apresentado por Alex Kantrowitz, Sam Altman, CEO da OpenAI, discutiu os desafios e a estratégia da empresa diante da crescente concorrência no setor de inteligência artificial e do escrutínio de analistas e investidores, alguns dos quais bastante receosos com os investimentos de centenas de bilhões de dólares em infraestrutura para IA.

A conversa ocorreu na terça-feira, 16, em um momento crítico. Quase um mês antes, o Google lançara o modelo Gemini 3, o que levou a OpenAI a entrar em estado de "código vermelho". Focada em melhorar o ChatGPT, a empresa lançou duas atualizações em menos de uma semana: o modelo GPT 5.2 e uma ferramenta mais rápida e precisa para criação e edição de imagens. Prontamente, o Google respondeu com o lançamento do Gemini 3 Flash.

Apesar da crescente ameaça da big tech, com sua sólida base financeira sustentada por outros negócios, principalmente publicidade, e um grande ecossistema que permite avanços em integrações, Altman demonstrou confiança nas ações rápidas da OpenAI para ajustar sua estratégia e manter a liderança.

O CEO destacou que a OpenAI continuará focando em três pilares essenciais para o sucesso: garantir que seus produtos sejam amplamente utilizados, manter usuários engajados com os melhores modelos e atender a suas demandas com poder computacional suficiente. Depois, expandir para novas áreas, como o corporativo e hardware com IA

Na corrida da IA, a OpenAI tem se beneficiado do pioneirismo e da popularidade do ChatGPT, lançado há pouco mais de três anos, enquanto a empresa já soma 10. O chatbot alcançou 800 milhões de usuários semanais no começo de outubro, dobrando sua base do início do ano.

Assim, ao mesmo tempo que reconhece a força de competidores como o Google, Altman acredita que a OpenAI tem uma vantagem estratégica ao ser a plataforma de IA mais conhecida e amplamente utilizada, tanto por consumidores quanto por empresas. Segundo o CEO, embora o ChatGPT seja considerado por muitos um produto voltado ao consumidor final, a startup já possui mais de um milhão de usuários corporativos.

Futuro da OpenAI e da corrida da IA

Em relação à evolução do mercado, o CEO destacou que o futuro da IA será marcado por uma maior personalização, seja para o consumidor ou para o setor empresarial.

Nesse sentido, Altman reforçou que, apesar de mais demorado, uma vantagem competitiva para a OpenAI – consequentemente, uma desvantagem para empresas estabelecidas como o Google – é a possibilidade de construir interfaces, serviços e produtos em torno da IA, não apenas incorporá-la. O CEO reconhece que isso demora mais e tem seus desafios, mas entende que é o futuro da tecnologia.

Altman também falou sobre os gastos da OpenAI em infraestrutura, com compromissos que superam US$ 1 trilhão, enquanto a receita anualizada pode chegar a US$ 20 bilhões neste ano, destinados a suportar o crescimento da empresa e possibilitar novos avanços em pesquisa e produtos.

O CEO destacou que os contratos são de longo prazo e que as receitas da empresa devem seguir subindo; para isso, é necessário mais poder computacional para sustentar o crescimento contínuo do faturamento, o qual, eventualmente, superará os gastos.

Por fim, sobre a possível abertura de capital (IPO) em 2026, Altman foi direto: “Eu não sei”.