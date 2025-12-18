OpenAI negocia captação mirando avaliação de US$ 750 bilhões

A OpenAI teve conversas preliminares com investidores para levantar dezenas de bilhões de dólares, com uma avaliação estimada em cerca de US$ 750 bilhões, segundo o site The Information. Esse valor representaria uma alta de 50% em relação à avaliação de US$ 500 bilhões registrada pela criadora do ChatGPT em outubro.

Naquele momento, uma transação envolvendo a venda de ações de atuais e ex-empregados resultou em cerca de US$ 6,6 bilhões. As discussões, de acordo com o site The Information, ainda estão em estágios iniciais e os detalhes podem mudar. A OpenAI não respondeu a pedidos de comentário sobre o assunto.

Além da nova rodada de captação e das atualizações para manter o ChatGPT na liderança da corrida da IA, a OpenAI está se preparando para o que promete ser uma das maiores aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês) da história, com uma possível avaliação que pode chegar até US$ 1 trilhão.

Segundo a Reuters, a empresa já está tomando as providências necessárias para o IPO e pode apresentar sua documentação junto aos reguladores de valores mobiliários na segunda metade de 2026.

Crescente apetite por poder computacional

Caso seja concretizado, o levantamento de recursos seria um reflexo da crescente demanda por poder computacional no setor de inteligência artificial, à medida que as empresas correm para desenvolver sistemas que igualem ou superem as capacidades humanas – as chamadas superinteligências ou inteligências artificiais gerais (AGI).

Apesar da alta demanda por soluções baseadas em IA, alguns investidores estão cautelosos. O receio é de que, em meio à euforia pelo avanço da tecnologia, possa haver uma desaceleração na demanda ou que os investimentos massivos não resultem no retorno esperado. Em 2026, big techs devem investir US$ 600 bilhões em infraestrutura para IA. No total, a cifra projetada para o ano é de até US$ 1,15 trilhão.

Nesse cenário, as ações de gigantes como Meta e Oracle, a fabricante de chips Broadcom e startups como a CoreWeave vêm enfrentando quedas, sinalizando a pressão e a incerteza de investidores.