Veja quem será o rival do Atlético-MG nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Atlético - MG: time está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 (Foto: Divulgação/Atlético)
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 20h11.
O Atlético-MG enfrentará o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Diferentemente das fases anteriores, os 16 clubes classificados participaram do sorteio em pote único, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.
O Atlético-MG fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada no estádio do Juventude.
Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.Brasil, Espanha e Alemanha: veja as convocações já divulgadas para a Copa do Mundo 2026
As partidas de ida estão previstas para os dias 1.º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.
* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa
Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026