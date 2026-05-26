Esporte

Veja quem será o rival do Atlético-MG nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Galo conheceu adversário da próxima fase em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF

Atlético - MG: time está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 (Foto: Divulgação/Atlético)

Atlético - MG: time está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 (Foto: Divulgação/Atlético)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20h11.

O Atlético-MG enfrentará o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Diferentemente das fases anteriores, os 16 clubes classificados participaram do sorteio em pote único, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

O Atlético-MG fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada no estádio do Juventude.

Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

Brasil, Espanha e Alemanha: veja as convocações já divulgadas para a Copa do Mundo 2026

As partidas de ida estão previstas para os dias 1.º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Vasco x Fluminense
  • Internacional x Corinthians
  • Mirassol x Grêmio
  • Athletico-PR x Vitória
  • Atlético-MG x Juventude
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa

Datas das oitavas de final

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026

Acompanhe tudo sobre:Atlético - MGFutebolCopa do Brasil

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: seleção dos EUA divulga lista dos convocados

Antes da Copa, México quer entrar para o Guinness Book com a 'maior ola do mundo'

Economista que acertou os últimos três campeões prevê vencedor da Copa do Mundo 2026

Veja provável escalação do Flamengo contra o Cusco na Libertadores

Mais na Exame

Mundo

'Trump não me declarou apoio, e eu não pedi', diz Flávio Bolsonaro após encontro na Casa Branca

Pop

Quando estreia o último episódio de 'Hacks' na HBO Max? Veja data e horário

Mercados

'Preço cai à metade, mas volume dobra', diz CEO da RD sobre 'Ozempic' brasileiro

ESG

O Ártico que derrete: o alerta de Tamara Klink sobre mudanças climáticas