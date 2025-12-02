OpenAI entra em alerta máximo para melhorar ChatGPT com Google na cola

A OpenAI anunciou aos funcionários nesta segunda-feira, 1º, que está em alerta máximo para melhorar o desempenho do ChatGPT, o que coloca em espera o desenvolvimento de outros produtos. A iniciativa, classificada internamente como “código vermelho”, é o grau mais alto de urgência usado pela empresa.

A decisão ocorre em um momento de pressão competitiva crescente. O Google lançou recentemente uma nova versão do modelo Gemini, que superou a OpenAI em testes de benchmark e elevou o número de usuários para 650 milhões em outubro. A startup Anthropic, focada no mercado corporativo, também tem ganhado espaço.

Sam Altman, CEO da empresa, teria dito que a prioridade imediata é aprimorar aspectos do ChatGPT como velocidade, confiabilidade, personalização e amplitude das respostas, segundo comunicado visto pelo Wall Street Journal. Ele informou ainda que a empresa passará a realizar reuniões diárias com as equipes envolvidas nas melhorias.

Produtos suspensos e desafios financeiros

Projetos em andamento, como ferramentas de publicidade, assistentes de IA voltados à saúde e ao varejo, além do aplicativo pessoal Pulse, foram temporariamente adiados. Altman também incentivou realocações internas de equipe para apoiar o foco no chatbot.

Embora permaneça como uma empresa privada, a OpenAI enfrenta pressões de receita e depende de financiamentos contínuos. Projeções internas indicam que seria necessário alcançar US$ 200 bilhões em receita até 2030 para atingir a lucratividade. O modelo de negócios da companhia é diretamente vinculado a grandes parceiros, como Microsoft, Nvidia e Oracle.

Nos últimos meses, a empresa já havia declarado “código laranja” para alertar sobre a necessidade de melhorar o ChatGPT. Internamente, a OpenAI usa um sistema de três níveis — amarelo, laranja e vermelho — para classificar a gravidade de problemas, segundo o WSJ.

Em resposta às críticas sobre a versão lançada em agosto, considerada fria e limitada por parte dos usuários, a empresa realizou atualizações para torná-la mais responsiva e intuitiva. Altman afirmou que a OpenAI deve lançar, na próxima semana, um novo modelo de raciocínio que, segundo ele, supera a versão atual do Gemini.