Com ChatGPT Images, OpenAI busca transformar app em plataforma 'tudo-em-um’

Menos de uma semana após liberar o GPT 5.2, a OpenAI anunciou mais uma atualização para o ChatGPT, que agora conta com um gerador de imagens mais rápido e preciso. Esses lançamentos visam fortalecer ainda mais seu chatbot de inteligência artificial e garantir sua liderança em um mercado altamente competitivo, especialmente diante do avanço do Google.

A nova versão do ChatGPT Images, lançada nesta terça-feira, 16, foi desenvolvida para criar e editar imagens com maior precisão, além de gerar as criações até quatro vezes mais rapidamente do que a anterior. Além disso, a OpenAI está introduzindo uma seção dedicada dentro do aplicativo e do site do ChatGPT, onde os usuários poderão gerar imagens de forma independente, sem a necessidade fazê-lo dentro da interação com o chatbot.

Com isso, a startup busca consolidar o ChatGPT como um app “tudo-em-um”, que oferece desde um motor de busca e assistente de voz até geradores de imagens e vídeos. Essa movimentação ocorre em um momento de intensificação da concorrência, com empresas lançando modelos cada vez mais avançados de IA, como o Gemini 3 e o popular gerador de imagens Nano Banana, ambos do Google. O Grok, da xAI, de Elon Musk, também oferece funcionalidades semelhantes.

A nova versão do gerador de imagens da OpenAI permite aos usuários realizarem uma série de edições em imagens enviadas, como alterar o estilo ou adicionar um novo chapéu a uma pessoa, mas mantendo consistência nos detalhes, tais quais iluminação, aparência e composição da cena. Esse era um ponto fraco nas versões anteriores, que tinham dificuldades para preservar esses aspectos durante múltiplas edições.

Outro avanço importante é a capacidade do modelo de gerar textos menores e mais detalhados, como infográficos ou parágrafos completos, além de melhorar a geração de rostos em múltiplas figuras dentro de uma única imagem.

“Código vermelho” na OpenAI

No começo do mês, o CEO da OpenAI, Sam Altman, declarou "código vermelho" em um comunicado interno após o lançamento do Gemini 3, em 18 de novembro, enfatizando a necessidade de direcionar todos esforços em melhorias no ChatGPT, a fim de garantir que a plataforma se mantivesse competitiva.

Apesar do crescimento do Gemini e de outros modelos de IA, a versão da OpenAI é líder em número de usuários globais, abrangendo mais de 10% da população adulta mundial – ou 800 milhões de pessoas semanalmente.

A versão mais avançada de sua IA, o GPT-5.2, foi lançada na última quinta-feira, 11, data em que a startup completou 10 anos de sua fundação. O modelo é voltado para o “trabalho profissional baseado em conhecimento”, apresentando melhorias em tarefas de codificação e ciência, além de ganhos em eficiência, visão computacional e corte de conhecimento atualizado até 31 de agosto deste ano.