O que há de melhor no GPT-5.2? Entenda as melhorias em eficiência e visão computacional

Menos de duas semanas após declarar “código vermelho” por conta do avanço do Gemini 3, lançado pelo Google em 18 de novembro, a OpenAI liberou o GPT-5.2 na quinta-feira, 11, data que marca o décimo aniversário de sua fundação. A nova geração do modelo é voltada para o “trabalho profissional baseado em conhecimento”, segundo a própria empresa.

No site oficial, a OpenAI afirma que o modelo de inteligência artificial foi desenvolvido “para desbloquear ainda mais valor econômico para as pessoas”. O GPT-5.2 é descrito como superior na criação de planilhas, montagem de apresentações, escrita de código, interpretação de imagens, compreensão de contextos longos, uso de ferramentas e gerenciamento de projetos complexos de múltiplas etapas.

O modelo chega em duas versões: a padrão e a Pro, sendo a segunda mais potente, mas também mais cara. Ambas mantêm a janela de contexto de 400 mil tokens e a capacidade de gerar até 128 mil tokens de saída – igual às versões anteriores –, mas com ganhos de precisão e velocidade.

Além disso, o GPT-5.2 traz um novo corte de conhecimento, agora atualizado até 31 de agosto de 2025. Isso é um avanço em relação aos limites das versões anteriores, como a 5.1, com corte em setembro de 2024, e a GPT-5 Mini, em maio de 2024. Até o momento, não há uma versão mini do GPT-5.2.

Desenvolvido em GPUs da Nvidia e data centers Azure, da Microsoft, o novo modelo pode ser utilizado por meio da interface da OpenAI em dois modos: “instant” e “thinking”, representando diferentes níveis de "raciocínio" na API. Apesar de já estar integrado ao Codex — assistente de programação da OpenAI —, este receberá uma versão otimizada nas próximas semanas.

Um dos maiores avanços do GPT-5.2 é no campo da visão computacional. A OpenAI destaca que o modelo tem desempenho superior em tarefas como leitura de gráficos e entendimento de interfaces de software, reduzindo pela metade a taxa de erro. Isso o torna mais confiável para tarefas de análise de dados, design de produto e atendimento ao cliente, onde a informação visual é essencial.

Testes internos

Em testes internos, o GPT-5.2 Pro apresentou melhorias significativas de eficiência. No benchmark ARC-AGI-2, subiu de 17,6% (GPT-5.1 Thinking) para 52,9%, enquanto no GDPval, que avalia tarefas de trabalho baseado em conhecimento, obteve 70,9%, quase o dobro da versão 5 (38,8%).

Em tarefas gerais de raciocínio, o modelo alcançou 90,5% de acerto, a um custo de US$ 11,64 por tarefa — uma melhoria de eficiência de 390 vezes em comparação aos US$ 4.500 de versões anteriores, avaliadas no o3-preview de um ano atrás.