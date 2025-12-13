O que há de melhor no GPT-5.2? Entenda as melhorias em eficiência e visão computacional

GPT-5.2 foi lançado nesta quinta-feira, 11, data que marca o décimo aniversário da fundação da OpenAI
Redator
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09h59.
Menos de duas semanas após declarar “código vermelho” por conta do avanço do Gemini 3, lançado pelo Google em 18 de novembro, a OpenAI liberou o GPT-5.2 na quinta-feira, 11, data que marca o décimo aniversário de sua fundação. A nova geração do modelo é voltada para o “trabalho profissional baseado em conhecimento”, segundo a própria empresa.
No site oficial, a OpenAI afirma que o modelo de inteligência artificial foi desenvolvido “para desbloquear ainda mais valor econômico para as pessoas”. O GPT-5.2 é descrito como superior na criação de planilhas, montagem de apresentações, escrita de código, interpretação de imagens, compreensão de contextos longos, uso de ferramentas e gerenciamento de projetos complexos de múltiplas etapas.
O modelo chega em duas versões: a padrão e a Pro, sendo a segunda mais potente, mas também mais cara. Ambas mantêm a janela de contexto de 400 mil tokens e a capacidade de gerar até 128 mil tokens de saída – igual às versões anteriores –, mas com ganhos de precisão e velocidade.Além disso, o GPT-5.2 traz um novo corte de conhecimento, agora atualizado até 31 de agosto de 2025. Isso é um avanço em relação aos limites das versões anteriores, como a 5.1, com corte em setembro de 2024, e a GPT-5 Mini, em maio de 2024. Até o momento, não há uma versão mini do GPT-5.2.
Desenvolvido em GPUs da Nvidia e data centers Azure, da Microsoft, o novo modelo pode ser utilizado por meio da interface da OpenAI em dois modos: “instant” e “thinking”, representando diferentes níveis de "raciocínio" na API. Apesar de já estar integrado ao Codex — assistente de programação da OpenAI —, este receberá uma versão otimizada nas próximas semanas.
Um dos maiores avanços do GPT-5.2 é no campo da visão computacional. A OpenAI destaca que o modelo tem desempenho superior em tarefas como leitura de gráficos e entendimento de interfaces de software, reduzindo pela metade a taxa de erro. Isso o torna mais confiável para tarefas de análise de dados, design de produto e atendimento ao cliente, onde a informação visual é essencial.
Em testes internos, o GPT-5.2 Pro apresentou melhorias significativas de eficiência. No benchmark ARC-AGI-2, subiu de 17,6% (GPT-5.1 Thinking) para 52,9%, enquanto no GDPval, que avalia tarefas de trabalho baseado em conhecimento, obteve 70,9%, quase o dobro da versão 5 (38,8%).
Em tarefas gerais de raciocínio, o modelo alcançou 90,5% de acerto, a um custo de US$ 11,64 por tarefa — uma melhoria de eficiência de 390 vezes em comparação aos US$ 4.500 de versões anteriores, avaliadas no o3-preview de um ano atrás.