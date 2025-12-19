Avocado e Mango: os dois novos modelos de IA da Meta para 2026

A Meta está desenvolvendo dois novos modelos de inteligência artificial, com previsão de lançamento para a primeira metade de 2026. O projeto, liderado pelo diretor de IA da empresa, Alexandr Wang, inclui um modelo de imagem e vídeo, codinome Mango, e um novo modelo de linguagem baseado em texto, chamado Avocado.

Segundo o Wall Street Journal, durante uma sessão interna de perguntas e respostas, Wang explicou que um dos principais focos para o modelo Avocado é aprimorar sua capacidade em programação. A Meta também está, de acordo com o executivo, nos estágios iniciais de pesquisa sobre os chamados “world models” – uma IA que aprende sobre o ambiente em que está inserida a partir de informações visuais.

Esse movimento ocorre após uma reestruturação significativa na equipe de IA da Meta, que contratou Wang para liderar o novo Meta Superintelligence Labs (MSL). O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, também esteve pessoalmente envolvido em uma estratégia agressiva de recrutamento, atraindo mais de 20 pesquisadores da OpenAI e expandindo a equipe com mais de 50 novos especialistas.

No entanto, a velocidade e a amplitude das mudanças fizeram de 2025 um ano turbulento para a Meta. Consequentemente, 2026 se tornou decisivo para as ambições da empresa e de seu CEO no campo da IA.

Modelos de imagem e vídeo ganham centralidade

O desenvolvimento de modelos de geração de imagens e vídeos tem sido um ponto crucial na acirrada competição entre as grandes empresas de IA.

Em 26 de setembro, a Meta lançou, em parceria com a startup Midjourney, um gerador de vídeos com AI e um feed dedicado às criações chamado Vibes. Pouco depois, a OpenAI lançou seu próprio aplicativo de geração de vídeos, o Sora. Recentemente, a startup conseguiu licenciar conteúdo da Disney para uso no app.

Além do sucesso do Veo 3 na primeira metade do ano, o Google introduziu, em agosto, seu modelo de imagem Nano Banana no app Gemini. Com isso, o número de usuários mensais saltou de 450 milhões, em julho, para 650 milhões, no final de outubro. Embora ainda distante dos 800 milhões semanais do ChatGPT, o Google se aproxima rapidamente da liderança da OpenAI.

Nesse cenário de crescente pressão, OpenAI reagiu com o lançamento do GPT-5.2 e do ChatGPT Images, uma ferramenta para gerar imagens até quatro vezes mais rapidamente e possibilitar edições com maior precisão.