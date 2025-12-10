Pressionada pelo Google, OpenAI vê Apple como principal rival no longo prazo

O CEO da OpenAI, Sam Altman, classificou a Apple como a principal rival da empresa no longo prazo, devido ao uso da inteligência artificial ser cada vez mais determinado pelo hardware, não apenas pelo software.

Essa declaração veio pouco tempo depois de o CEO emitir um "código vermelho" dentro da OpenAI, suspendendo projetos paralelos por até oito semanas, incluindo o gerador de vídeos Sora, para concentrar esforços na recuperação do ChatGPT. Nas últimas semanas, o modelo perdeu espaço nos rankings de desempenho e popularidade, especialmente para o Gemini, do Google.

No setor de hardware, a prioridade da OpenAI é o desenvolvimento de dispositivos voltados à interação homem-máquina. Para isso, Altman se aliou a Jony Ive, ex-chefe de design da Apple e responsável por produtos como o iPhone e o Apple Watch.

Juntos, eles lideram uma divisão que já teria criado entre 15 e 20 ideias de produtos, com planos de lançamento até o fim de 2026. A iniciativa conta ainda com Tang Tan e Evans Hankey, também ex-designers da Apple, e surgiu a partir de uma aquisição de US$ 6,5 bilhões, anunciada em maio deste ano.

Nos bastidores, a OpenAI tem aproveitado a crise de talentos da Apple, atraindo dezenas de engenheiros das áreas de áudio, dispositivos vestíveis e robótica. Segundo a Bloomberg, mais de 40 funcionários deixaram a empresa em um único mês. A debandada enfraqueceu o desenvolvimento interno de IA da Apple, que está testando o Gemini para alimentar a assistente Siri.

Google pressiona OpenAI

Enquanto Altman aposta no futuro com hardware próprio, o Google avança no presente. O modelo Gemini 3 ultrapassou o ChatGPT no ranking LM Arena e obteve destaque em lojas de aplicativos, especialmente após o lançamento do gerador de imagens Nano Banana. Ao mesmo tempo, a Anthropic tem se consolidado no mercado corporativo.

Nesse cenário, a OpenAI redirecionou seus esforços para o ChatGPT, deixando em segundo plano a busca pela inteligência artificial geral (AGI). A versão 5.2 do modelo deve ser liberada ainda nesta semana.

Em janeiro, a OpenAI prevê o lançamento de outro modelo, com melhorias em imagens, velocidade e “personalidade” ajustada. A expectativa é encerrar o “código vermelho” acionado em novembro.