O Gemini está vencendo o ChatGPT? As integrações do Google indicam que sim

No começo de setembro, logo após o julgamento antitruste contra o Google determinar que a empresa não precisaria vender o navegador Chrome, o analista M.G. Siegler, do Spyglass, observou que a decisão reconhecia uma transformação no mercado de buscas provocada pela ascensão da inteligência artificial generativa.

Gemini e, por meio da integração com seu ecossistema, Mais do que isso, ele destacou que o Google havia recebido sinal verde para avançar com oe, por meio da integração com seu ecossistema, disputar uma posição de liderança também em IA

Agora, com a introdução do recurso “Dynamic View” (visualização dinâmica) e uma sequência de atualizações visuais e interativas no Gemini 3, lançado no dia 18 de novembro, o Google começa a reduzir a distância que o separava da OpenAI em termos de atratividade para o usuário final – ao menos, segundo sua própria avaliação.

Siegler, que por anos considerou o ChatGPT o melhor produto de IA do mercado, reconhece que o Google está conseguindo reverter a fama de entregar bons sistemas, mas com execução precária. A primeira tentativa com o Bard (nome anterior da IA do Google) foi classificada como “cômica”, mas o lançamento do Gemini 3 mostra que a empresa conseguiu combinar qualidade técnica com refinamento de interface.

Entre os destaques, estão o NotebookLM, ferramenta de leitura e resumo de documentos, e o uso de designs virais, como a interface com emojis de banana do modelo de geração de imagens da empresa, chamado de “Nano Banana”.

Apesar de não considerar um bom nome para um produto, Siegler destaca que a visualização dinâmica transforma o que seriam respostas em texto em experiências visuais interativas, com trilha sonora e gráficos. Ele cita simulações de gravidade e cenas explicativas de filmes como Interestelar e Fogo contra fogo.

Ainda em fase experimental

Mesmo ainda em fase experimental, o recurso impressiona pela complexidade e velocidade das respostas, geradas em cerca de um minuto. Para Siegler, ferramentas como essa podem mudar a forma como usuários comuns acessam conteúdos complexos, que vão de explicações sobre recompra de ações até conceitos de física, tornando o Gemini uma alternativa mais acessível para diferentes perfis de aprendizado.

Assim, embora o domínio de mercado e marca ainda pertença ao ChatGPT – com 800 milhões de usuários semanais, contra 650 milhões mensais do Google –, a big tech agora ameaça essa liderança não apenas com sua capacidade técnica e força financeira, mas também com um produto mais criativo e voltado à experiência do usuário.