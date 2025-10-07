OpenAI planeja redefinir hardware com ajuda de ex-designer do iPhone

No palco de uma conferência para desenvolvedores da OpenAI, realizada na segunda-feira, 6, em São Francisco, o CEO Sam Altman confirmou que a empresa está desenvolvendo não um, mas uma “família” de dispositivos com inteligência artificial em parceria com o designer Jony Ive, ex-Apple.

No entanto, a dupla evitou dar detalhes de especificações, funções ou datas de lançamento. A expectativa é que o primeiro aparelho chegue ao mercado em 2026, segundo o Financial Times, apesar de dificuldades técnicas já reportadas.

Altman também reconheceu que computadores e celulares são bons dispositivos e que ainda não esgotaram seu potencial. Apesar disso, “há algo novo a ser feito”. Em conversa com jornalistas, o CEO admitiu, ainda, que criar hardware é um desafio e que levará tempo até encontrar novos formatos de computação.

Ive, por sua vez, declarou que seu time já desenvolveu de “15 a 20 ideias realmente convincentes” durante a jornada para encontrar o tipo certo de hardware buscado nessa iniciativa. O designer disse que vê o projeto como uma forma de redefinir a relação das pessoas com a tecnologia.

“Quero criar dispositivos que nos deixem mais felizes, realizados e menos ansiosos”, disse Ive. Embora reconheça ganhos de produtividade com IA, esse não é o foco principal da parceria entre o designer e a desenvolvedora do ChatGPT.

Hardware com IA integrada

Fontes ligadas à empresa afirmaram ao Wall Street Journal que o dispositivo em desenvolvimento deve ser screenless — ou seja, sem tela — e operado por comandos de voz, com sensores capazes de captar o ambiente do usuário. A proposta é lançar uma categoria inédita de produto, distante dos formatos atuais como smartphones e notebooks.

A colaboração entre Altman e Ive começou formalmente em 2024, quando a OpenAI e o estúdio LoveFrom — fundado por Ive após sua saída da Apple — criaram um projeto conjunto chamado io. Em maio deste ano, a startup de IA, avaliada em US$ 500 bilhões, comprou integralmente a iniciativa por cerca de US$ 6,5 bilhões. Ainda assim, Ive continua independente na estrutura do projeto.

Essa movimentação da OpenAI ocorre em meio à tentativa de gigantes do Vale do Silício de transformar software de IA em produtos físicos. A Meta, por exemplo, já vendeu 2 milhões de óculos inteligentes desde 2023 e recentemente anunciou três novos modelos, incluindo um Ray-Ban com display de realidade aumentada (heads-up display, ou HUD).