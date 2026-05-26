Quando estreia o último episódio de 'Hacks' na HBO Max? Veja data e horário

Deborah Vance, interpretada por Jean Smart: protagonista fará uma apresentação gratuita no Central Park no último episódio da série (HBO Max/Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 19h51.
A comédia "Hacks" chega ao fim nesta quinta-feira, 28, na HBO Max, após um penúltimo episódio marcado por uma crise envolvendo Deborah Vance e sua aguardada apresentação no Madison Square Garden.
Nos acontecimentos mais recentes da série, Deborah (Jean Smart) descobre que os ingressos de seu show foram comprados em massa por Bob Lipka (Tony Goldwyn), que tenta forçá-la a assinar um acordo de confidencialidade. Em vez de aceitar a proposta, a comediante decide cancelar a apresentação no MSG e organizar um show gratuito no Central Park.
Enquanto isso, Ava (Hannah Einbinder) finalmente consegue vender o piloto de sua nova série após reformular completamente o projeto para uma trama sobre duas mulheres de gerações diferentes aprendendo a trabalhar juntas.
O episódio termina com mais de 30 mil pessoas reunidas no Central Park para assistir à apresentação de Deborah, preparando o terreno para o capítulo final da produção.
O episódio 10, que encerra a quinta temporada e marca o fim da série, estreia na quinta-feira, 28 de maio, na HBO e na HBO Max.
Os episódios da quinta temporada de "Hacks" estreiam às 22h, no horário de Brasília.
Desde a estreia, em 2021, "Hacks" se consolidou como uma das comédias mais premiadas da HBO Max, acumulando 62 indicações ao Emmy e 12 vitórias.
Jean Smart venceu quatro vezes o prêmio de melhor atriz em comédia — uma por cada temporada lançada até agora.
Já Hannah Einbinder venceu o Emmy de melhor atriz coadjuvante em comédia em 2025 pelo papel de Ava Daniels, após ter sido indicada em 2021, 2022 e 2024.
Entre os prêmios de elenco convidado, Laurie Metcalf levou a estatueta em 2022, e Julianne Nicholson venceu em 2025.
A série também venceu o Emmy de melhor comédia em 2024.
Ao todo, "Hacks" chegará ao fim com 47 episódios distribuídos ao longo de cinco temporadas.
O elenco regular retorna com Jean Smart (Deborah Vance), Hannah Einbinder (Ava Daniels), Paul W. Downs (Jimmy LuSaque Jr.), Megan Stalter (Kayla Schaeffer), Carl Clemons-Hopkins (Marcus), Mark Indelicato (Damien) e Rose Abdoo (Josefina).
Entre os convidados, estão Robby Hoffman (Randi), Kaitlin Olson (Vance Jr.), Jane Adams (Nina Daniels), Christopher McDonald (Marty Ghilain), Helen Hunt (Winnie Landell), Lauren Weedman (Jo Pezzimenti), Johnny Sibilly (Wilson), Dan Bucatinsky (Rob), Poppy Liu (Kiki), Luenell (Miss Loretta), Angela Elayne Gibbs (Robin), Joe Mande (Ray), Lorenza Izzo (Ruby), Jefferson Mays (TL Gurley), Michaela Watkins (Stacey), Ming-Na Wen (Janet Stone) e Julianne Nicholson (Dance Mom/Mary Alice).
A série é criada e comandada por Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky. A produção é da Universal Television.