10% da população adulta mundial já usa o ChatGPT, diz pesquisa

Cerca de 10% da população adulta mundial já utiliza o ChatGPT, da OpenAI, segundo pesquisadores da empresa, da Universidade Duke e da Universidade de Harvard.

Esse percentual corresponde aos 700 milhões de usuários ativos mensais atingidos pela plataforma em julho deste ano. Desde então, o número provavelmente aumentou consideravelmente. Na segunda-feira, 6, durante o DevDay, conferência anual da OpenAI para desenvolvedores, o CEO Sam Altman revelou que o ChatGPT conta com 800 milhões de usuários ativos semanais.

O crescimento exponencial da plataforma também é refletido pela quantidade de mensagens processadas. Em julho, o ChatGPT gerenciava mais de 2,5 bilhões de mensagens por dia — aproximadamente 29 mil consultas por segundo. Os pesquisadores destacaram que a velocidade de adoção global do ChatGPT é sem precedentes para uma nova tecnologia.

Desde seu lançamento, em novembro de 2022, o ChatGPT se tornou a tecnologia voltada ao consumo de adoção mais rápida da história, alcançando 1 milhão de usuários em apenas cinco dias e 100 milhões nos dois primeiros meses.

Esse sucesso reflete o domínio do ChatGPT no segmento de grandes modelos de linguagem (LLMs) e sua rápida popularização desde o lançamento. A base de usuários ativos semanais cresceu impressionantes 700% desde novembro de 2023, quando Altman anunciou 100 milhões de usuários ativos no primeiro evento para desenvolvedores da empresa.

Comparação com outros chatbots

Além disso, o ChatGPT se destaca em comparação com outros chatbots de IA. O Grok, da xAI, por exemplo, tem 65 milhões de usuários mensais ativos, enquanto o Claude, da Anthropic, conta com menos da metade desse número: 30 milhões, o mesmo total da Perplexity AI.

Esses números comprovam não apenas o sucesso do pioneiro ChatGPT, mas também sua posição de liderança no campo da inteligência artificial generativa.