10% da população adulta mundial já usa o ChatGPT, diz pesquisa

Percentual corresponde aos 700 milhões de usuários ativos mensais atingidos pela ferramenta de inteligência artificial generativa da OpenAI em julho deste ano

ChatGPT também se destaca em comparação com outros chatbots de IA, como Grok, da xAI, e Claude, da Anthropic (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12h38.

Cerca de 10% da população adulta mundial já utiliza o ChatGPT, da OpenAI, segundo pesquisadores da empresa, da Universidade Duke e da Universidade de Harvard.

Esse percentual corresponde aos 700 milhões de usuários ativos mensais atingidos pela plataforma em julho deste ano. Desde então, o número provavelmente aumentou consideravelmente. Na segunda-feira, 6, durante o DevDay, conferência anual da OpenAI para desenvolvedores, o CEO Sam Altman revelou que o ChatGPT conta com 800 milhões de usuários ativos semanais.

O crescimento exponencial da plataforma também é refletido pela quantidade de mensagens processadas. Em julho, o ChatGPT gerenciava mais de 2,5 bilhões de mensagens por dia — aproximadamente 29 mil consultas por segundo. Os pesquisadores destacaram que a velocidade de adoção global do ChatGPT é sem precedentes para uma nova tecnologia.

Desde seu lançamento, em novembro de 2022, o ChatGPT se tornou a tecnologia voltada ao consumo de adoção mais rápida da história, alcançando 1 milhão de usuários em apenas cinco dias e 100 milhões nos dois primeiros meses.

Esse sucesso reflete o domínio do ChatGPT no segmento de grandes modelos de linguagem (LLMs) e sua rápida popularização desde o lançamento. A base de usuários ativos semanais cresceu impressionantes 700% desde novembro de 2023, quando Altman anunciou 100 milhões de usuários ativos no primeiro evento para desenvolvedores da empresa.

Comparação com outros chatbots

Além disso, o ChatGPT se destaca em comparação com outros chatbots de IA. O Grok, da xAI, por exemplo, tem 65 milhões de usuários mensais ativos, enquanto o Claude, da Anthropic, conta com menos da metade desse número: 30 milhões, o mesmo total da Perplexity AI.

Esses números comprovam não apenas o sucesso do pioneiro ChatGPT, mas também sua posição de liderança no campo da inteligência artificial generativa.

