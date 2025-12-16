O que está por trás da queda nas ações de Oracle, Broadcom e CoreWeave

Uma parte do mercado de inteligência artificial está enfrentando um período de grande volatilidade, com empresas de infraestrutura tecnológica como Broadcom, CoreWeave e Oracle registrando quedas acentuadas nas ações.

Embora ainda apresentem alta em 2025, o recente movimento de vendas sugere que investidores estão preocupados com a viabilidade dos pesados investimentos no setor e com a capacidade de gerar retornos suficientes para justificar os gastos.

Até agora, a Oracle se destaca como o grande exemplo de ascensão e queda acentuada na era da IA. No último balanço trimestral, seus gastos com a construção de data centers subiram de US$ 35 bilhões para US$ 50 bilhões, impulsionados por novos contratos com empresas como Meta e Nvidia, além do acordo firmado com a OpenAI em setembro.

A empresa também viu suas obrigações de aluguel para data centers e infraestrutura de nuvem subirem 148% desde agosto, atingindo US$ 248 bilhões, com prazos de 15 a 19 anos. As ações da Oracle, cada vez mais dependente de dívida para financiar a expansão, caíram 2,7% na segunda-feira, 15, acumulando uma queda de 17% nos últimos três dias.

Desde 10 de setembro, quando a Oracle teve seu melhor dia desde 1992, após o anúncio de um contrato de US$ 300 bilhões em cinco anos com a OpenAI, a empresa já perdeu 46% de seu valor de mercado. Sua relação dívida-receita atingiu 500%, muito acima de empresas como Amazon, Google, Meta e Microsoft, que têm índices entre 7% e 23%.

Em entrevista à CNBC, Matt Witheiler, chefe de crescimento da Wellington Management, destacou que a continuidade dos investimentos em IA depende de um retorno sobre investimento (ROI) positivo.

Embora o ROI tenha sido promissor até agora, ele aponta que todos os players de IA afirmam que, com mais capacidade de processamento, é possível gerar mais receita. No entanto, a reação negativa do mercado aos relatórios financeiros de Oracle e Broadcom, que tiveram crescimento da receita e previram aumento da demanda por IA, indica preocupações com a sustentabilidade do modelo.

Broadcom e CoreWeave também em queda

A fabricante de chips Broadcom, por sua vez, espera que as vendas de produtos para IA dobrem neste trimestre em relação ao ano anterior, alcançando US$ 8,2 bilhões.

No entanto, a empresa alertou que os altos gastos com a produção de servidores e chips terão impacto nas margens de lucro, o que levou a uma queda de 5,6% em suas ações na segunda-feira, 15, após uma baixa de 11% na sexta-feira, 12.

Em relação ao pico alcançado na quarta-feira, 10, as ações da Broadcom estão agora 18% abaixo. Assim como a Oracle, a Broadcom fechou uma parceria com a OpenAI em setembro, por meio da qual a criadora do ChatGPT pretende lançar seu primeiro chip personalizado para IA já em 2026.

Enquanto isso, a neocloud CoreWeave, especializada em fornecer serviços de computação em nuvem por meio do acesso a GPUs da Nvidia, também viu suas ações despencarem 8% na segunda-feira, acumulando uma perda de mais de 60% desde o pico de junho.

A empresa estreou na bolsa em março deste ano e, antes de sua estreia, já havia assinado um acordo de US$ 11,9 bilhões com a OpenAI para fornecer capacidade computacional. Em setembro, o contrato foi ampliado para mais de US$ 22 bilhões. Até o final de outubro, as ações da CoreWeave haviam triplicado. Sua relação dívida-receita está em 120%.

Desafios no mercado de IA

Assim, as ações dessas três empresas, que tiveram altas acentuadas após assinarem contratos com a OpenAI, estão agora em queda livre. Muitos desses acordos, classificados como circulares, estão cada vez mais sendo questionados quanto à capacidade da OpenAI de gerar receita suficiente para honrá-los.

Ao mesmo tempo, as empresas precisam aumentar os investimentos para atender à crescente demanda e competir no mercado de IA, que não mostra sinais de arrefecimento, o que coloca em xeque a sustentabilidade financeira de seus modelos de negócios. Por enquanto, a queda nas ações reflete essa pressão.